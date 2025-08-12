Потеряла ребенка за день до боя с Усиком: что известно о жене Тайсона Фьюри и как она выглядит

Жена боксера является публичной и активной личностью

Известный британский боксер Тайсон Фьюри, проигравший бой-реванш украинцу Александру Усику, решил завершить в этом году профессиональную карьеру. Он состоит в браке с супругой Пэрис уже в течение 20 лет. Сегодня, 12 августа, боксеру исполняется 37 лет.

"Телеграф" расскажет, что известно о жене всемирно известного боксера, чем она занимается, а также каким есть их брак.

Что известно о Пэрис Фьюри

Тайсон познакомился с будущей женой Пэрис на свадьбе общих друзей. Это было еще в подростковом возрасте. Вскоре у них начались отношения. Пэрис вышла замуж за боксера в 19 лет, и она не получала высшее образование. Так в 2008 году пара сыграла свадьбу, а год спустя у них родилась дочь Венесуэла Линда Фьюри.

Свадьба Тайсона и Пэрис Фьюри, фото с ее страницы в инстаграме

В период с 2011 по 2023 год в семье появилось еще шестеро детей — двое дочерей и четверо сыновей. На публике супруги всегда выглядели счастливыми и гармоничными. Пэрис и Тайсон не стеснялись проявлять свои чувства, поэтому часто танцевали, пели и обнимались.

Пэрис и Тайсон Фьюри на публике, фото Getty Images

Пэрис и Тайсон Фьюри целуются после боя, фото Getty Images

Обычно Пэрис не приходила на поединки мужчины, хотя на некоторых, очень важных для него боях, была рядом. Домашними обязанностями в семье занимается Пэрис. Впрочем, когда Фьюри отдыхает после боев, тоже проводит много времени с семьей. Пэрис также пишет книги о воспитании детей, браке с мужем и сложных моментах в его жизни.

Пэрис поддерживала Фьюри во время боя, фото Getty Images

В 2024 году на пресс-конференции Фьюри сообщил, что у его жены произошел выкидыш. Это случилось на шестом месяце беременности. Потому она и не смогла приехать на важный поединок для боксера и не сказала ему об этом.

Я не оправдываюсь, но она была на шестом месяце беременности. Это не то же, что иметь выкидыш в начале беременности — ты физически должен родить. Проходить через это своими силами — нехорошо. Когда она сказала, что не может приехать, я понял: есть проблема. Тайсон Фьюри

Пэрис и Тайсон Фьюри, фото Getty Images

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений предложил супруге Фьюри частный самолет, чтобы она приехала на его бой с Александром Усиком. Впрочем, тогда жена сказала, что имеет высокое давление, потому не приедет.

Пэрис сказала, что у нее высокое давление. Турки Аль-аш-Шейх предложил нам частный самолет во избежание высокого давления и сказал, что жена может взять врача с собой. Она сказала, что не может прийти. Я спросил ее, что произошло, и попросил мне рассказать, но она не хотела. Тайсон Фьюри

Пэрис поддерживала Тайсона после поражения во время боя с Усиком, фото с ее инстаграм-страницы

После поражения в бою с Усиком Пэрис поддержала мужа. Женщина назвала его лучшим для нее и сказала, что будет с ним всю жизнь, вне зависимости от обстоятельств.

19 и 20 лет молодоженам на фото. Я люблю его больше, чем когда-либо. Лучший мужчина в моих глазах. Никогда больше не буду на вашей стороне на поединках. Хотя я не могла быть там, я хотела бы быть там. Держаться от этого дня и дальше, от лучшего к худшему, в богатстве и бедности, в болезни и здоровье, любить и лелеять, пока смерть не разлучит нас, согласно Божьему святому закону. Пэрис Фьюри

Пэрис активно ведет свою страницу в инстаграме. Она показывает своих детей, мужа, как они путешествуют вместе, ходят на разные мероприятия и проводят время дома. Также Пэрис любит красивые и стильные луки, тусовки с друзьями и посещать интересные места.

Пэрис Фьюри любит появляться на мероприятиях, фото с ее инстаграм-страницы

Пэрис Фьюри с детьми, фото с ее инстаграм-страницы

Пэрис и Тайсон Фьюри устраивают романтические свидания, фото с ее инстаграм-страницы

Пэрис любит стильные наряды, фото с ее инстаграм-страницы

