Дмитрий Киселев — мерзкий кремлевский пропагандист, который посвятил свою жизнь служению путинскому режиму. У него не только яркая карьера на государственном телевидении, но и насыщенная личная жизнь. У пропагандиста было семь жен и только с седьмой Марией он живет и теперь.

"Телеграф" расскажет, что известно о последней жене Дмитрия Киселева, с которой он познакомился в Крыму.

Киселев и его седьмая жена — что о ней известно?

Седьмую жену Киселева зовут Мария, в девичестве Минеева. Они познакомились в 2003 году, когда отдыхали в украинском Коктебеле. Москвичка Мария на тот момент была в Крыму с мужем и маленьким сыном. А Киселев появился внезапно, как будто в сказке — он подходил к берегу под белым парусом, а на берегу стояла прекрасная девушка.

Дмитрий Киселев и его седьмая жена Мария

Брак Марии и 22-летняя разница в возрасте не помешала ей закрутить роман с Киселевым. В 2005 году они уже поженились и она стала последней седьмой его женой.

Дмитрий Киселев познакомился с женой в Крыму в 2003 году

В 2007 году Мария родила пропагандисту сына Константина, а спустя три года — в 2010 году у пары появилась общая дочка Варвара. Также пропагандист воспитывал сына Федора от первого брака Марии. Кроме того, у Киселева есть старший сын от одного из предыдущих браков.

У Киселева и Марии двое общих детей и по одному ребенку от предыдущих браков

Известно, что Мария Киселева всю свою жизнь посвятила учебе и науке. Она имеет три высших образования, среди которых и в психологической сфере. В 2012 году жена пропагандиста защитила кандидатскую диссертацию по психологии. Вскоре она открыла в Москве "Психологическую студию Марии Киселевой".

Дмитрий и Мария Киселевы вместе уже более 20 лет

По данным российских СМИ, Дмитрий Киселев живет с семьей в Подмосковье, где построил особняк по собственному проекту. Также у семьи путинского прихвостня есть вилла в оккупированном Россией Крыму — в Коктебеле — куда они часто ездили отдыхать.

Киселев и его семья живут в Подмосковье

Пропагандист Киселев часто выходил в свет вместе с женой Марией

