Скрывает свою избранницу и имеет шестерых детей: что известно о личной жизни возможного преемника Путина Патрушева

Политик не комментирует личную жизнь

Дмитрий Патрушев является политиком и сыном бывшего секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева, который считается одним из самых влиятельных государственных деятелей в стране-оккупанта. Благодаря отцу, который является помощником диктатора Путина, Дмитрий также реализуется в политике. Говорят, что он может стать следующим президентом России. В то же время личную жизнь Дмитрий держит за семью замками.

По официальной информации Патрушев-младший сейчас не состоит в браке. Однако он, по меньшей мере, дважды находился в отношениях с женщинами, с которыми у него появились потомки. Также у политика есть 6 детей — 3 сына и 3 дочери. Одна из бывших избранниц Патрушева — Елизавета Гаршина, которая в прошлом была участницей неофолк-группы "Ивана Купала". Коллектив был популярен на постсоветском пространстве в начале 2000-х. В то время группа приезжала с концертами в Киев.

Елизавета Гаршина, фото из российских СМИ

Интересно, что политик записал часть своей недвижимости на женщину. В частности, ей принадлежат две квартиры в историческом имении в центре Москвы. Также Гаршина владеет квартирой в многоэтажке на 175 квадратных метров на Воробьевых горах – одном из туристических мест Москвы, с которого простирается вид на город.

Елизавета Гаршина была в фольк-группе, фото из российских СМИ

Вероятной избранницей Патрушева сейчас Марина Артемьева. Об этом начали говорить в 2024 году, когда в сеть слили данные с базы пограничной службы ФСБ. Тогда стало известно, что в 2023 году Патрушев ездил с Артемьевой и тремя детьми в оккупированную россиянами Абхазию. В частности, они провели день в Гагре.

Оказалось, что Патрушев и Артемьева познакомились в 2009-2010 годах. Тогда у пары появился сын, а потом — еще четверо детей. Раньше Марина работала на модном телеканале WFC. После знакомства женщины с политиком канал приобрел миллиардер Игорь Кесаев, причастный к семье Патрушевых. Тогда карьера Артемьевой начала двигаться вверх — она стала генеральным директором WFC, а затем на нее оформили 80% акций канала. В 2018 году Марина продала свою долю и оставила работу на телевидении.

Марина Артемьева работала на ТВ, фото из российских СМИ

Когда Патрушев-младший в 2018 году возглавил Министерство сельского хозяйства в России, его избранница получила НИИ "Сибнефтегазпроект", проводящий исследования нефтегазовых месторождений Сибири. В 2019 году она приостановила деятельность в институте.

Марина Артемьева может быть избранницей Патрушева, фото из российских СМИ

В 2021 году начали распространяться слухи об отношениях между Патрушевым и Артемьевой. На женщину записана часть земельного участка возле Москвы и недвижимость стоимостью 2,8 миллиарда рублей, куда входит особняк в Москве, две квартиры в комплексе напротив Кремля и дача в Твери.

В 2022 году Артемьева представила реалити-шоу на российском телевидении, которое вела вместе с Наталией Поповой. Она работает в фонде "Иннопрактика", который причастен к младшей дочери Путина Екатерине Тихоновой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене помощника Путина Николая Патрушева. Она происходит из Украины.