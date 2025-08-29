Весь в морщинах и с "новыми" зубами: как выглядел Янукович, когда в последний раз появлялся на публике
Похоже, даже Януковичу не пошел на пользу "русский мир"
Бывший президент Украины Виктор Янукович, который сбежал из страны после Революции достоинства давно исчез из публичного пространства. В последний раз на публике он появился не как "уверенный политик", а как больной и уставший на вид пенсионер. Также Слава Каминская недавно выкладывала фото с Януковичем, которое оказалось фейком.
"Телеграф" решил выяснить, как выглядел беглый президент, когда его видели в последний раз. На публике Янукович появлялся в последний раз в 2019 году, через пять лет после того, как сбежал в РФ.
В ноябре 2018 года по российским СМИ разлетелась новость о том, что Януковича срочно госпитализировали в Москве. Тогда он получил травму во время игры в теннис — повредил позвоночник и колено. Однако фото Виктора Федоровича пропагандистские медиа тогда не публиковали.
Последний выход Януковича "в люди"
6 февраля 2019 года в Москве состоялась пресс-конференция, на которой выступил собственно Янукович. Тогда он заявил, что до сих пор считает себя "легитимным президентом", потому что не сложил полномочий добровольно.
Выглядел президент-беглец тогда не слишком красиво. На его лице виднелись морщинки, синяки под глазами, зрение ухудшилось. В тот день Виктор Федорович читал подготовленный текст из листа и использовал очки. Также изменилась улыбка экс-президента — его зубы стали гораздо белее.
На пресс-конференции присутствовали в основном российские журналисты. Лишь один из них приехал из Украины, и ему удалось задать Януковичу вопрос. Он поинтересовался письмом, которое писал экс-президент Украины Путину, где просил ввести в нашу страну вражеские войска. Виктор Федорович, как обычно, заявлял о дружбе между Украиной и РФ.
