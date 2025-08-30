"Людоед" и "хищник": Макрон изрядно "проехался" по Путину из-за войны в Украине

Французский лидер напомнил, что Путин дал Трампу обещание встретиться с Зеленским 18 августа

Если российский правитель Владимир Путин до 1 сентября, понедельника, не согласится провести двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, это будет означать, что он снова обманул президента США Дональда Трампа. Это также будет означать, что Путин тянул время, "игрался и издевался" над американским лидером.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции 30 августа, сообщает французское издание Le Monde. Макрон подтвердил, что считает Путина "людоедом" и "хищником", президент не будет отказываться от своих слов.

"Когда мы говорим, что у ворот Европы стоит людоед, я считаю, что это описывает то, что очень глубоко чувствуют грузины, украинцы и многие другие народы, то есть человека, решившего двигаться в сторону авторитарного, самодержавного дрейфа и возглавить ревизионистский империализм" Президент Франции Эммануэль Макрон

Французский лидер также напомнил, что Путин дал Трампу обещание встретиться с Зеленским 18 августа, во время встречи Трампа, Зеленского и европейских лидеров в Белом доме и всего три дня спустя после того, как Путин и Трамп провели саммит в Анкоридже. Если Путин нарушит свое слово — а это ожидаемый сценарий — потребуется жесткий ответ.

"Если эта двусторонняя встреча не состоится до понедельника, я считаю, что это снова будет означать, что президент Путин играл и издевался над президентом Трампом, и это не может остаться без ответа" Президент Франции Эммануэль Макрон

Между тем, как сообщал "Телеграф", в России уже готовятся к возможному провалу встречи Зеленского и Путина, а потому ищут кого бы в этом обвинить. В Москве для этих целей традиционно избрали страны Запада.

Напомним, что Трамп по итогам переговоров с Зеленским и лидерами стран Европы 18 августа подтвердил, что звонил Путину, анонсировал начало подготовки трехсторонней встречи и сказал, что она пройдет очень скоро. Зеленский во время брифинга для прессы подтвердил заявление Трампа и назвал условия для проведения трехсторонней встречи.

Однако уже 21 августа Лавров сделал ряд заявлений, тотально противоречащих всему, о чем могли договориться Путин и Трамп. В частности, он начал продвигать непонятные условия о "ключевых вопросах", которые якобы должны быть решены перед тем, как встреча состоится.