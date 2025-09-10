Винна людина Путіна: Пугачова вперше розповіла, чому втекла з Росії

Пугачова розсекретила розмову з заступником керівника адміністрації Путіна

Відома російська співачка Алла Пугачова, яка вражає шанувальників молодим виглядом, вперше розповіла, чому виїхала з Росії. Це відбулося після початку повномасштабного вторгнення країни-окупантки в Україну.

Пугачова розповіла в інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій, що її викликали до адміністрації президента Путіна. Це сталося після того, як її чоловік, Максим Галкін, засудив війну. Так перший заступник керівника АП Сергій Кирієнко запитав співачку, що її не влаштовує. Пугачова відповіла, що їй не подобається вседозволеність щодо її рідних.

Сергія я знала, завжди добре до нього ставилася. Думаю, ну гаразд, піду поговорю. Може, щось підкаже. Спитав, чим я незадоволена. Сказала, що незадоволена вседозволеністю. Я можу відмовитися від усього, усе пережити й усе пропустити повз вуха, але мене дуже хвилює вседозволеність щодо нашої сім’ї. Алла Пугачова

Сергій Кирієнко, фото з мережі

Заступник керівника адміністрації Путіна запитав артистку, чи планує вона виїзд із Росії. Пугачова зазначила, що вона не має причин цього робити. Тоді Кирієнко показав матеріали з висловлюваннями Галкіна про війну і припустив, що ведучий наговорив багато чого "на емоціях". Він додав, що Пугачовій та її чоловікові нічого не загрожує у Росії. Однак артистка засумнівалась у щирості його слів.

Він спитав: "Збираєтеся виїжджати?". Я відповіла: а чого мені виїжджати. А він каже: та й справді, я тут почитав… А в нього на столі — всі матеріали про Макса про те, що він сказав. Кирієнко: "Це зрозуміло, на емоціях людина, він такий чутливий, він же артист". А я кажу: "Почекайте, ви б хоч попередили, що вже немає свободи слова". А він каже: не хвилюйтеся, все нормально. А я відчуваю — щось не так. Сказала: "Бувай, Сергію". І знала, що вже навряд чи з ним зустрінусь. Алла Пугачова

Пугачова і Галкін, фото з мережі

