Была королевой красоты и родила двоих детей: что известно про жену убитого Чарли Кирка
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Новость об убийстве соратника Трампа всколыхнула американское общество
Чарли Кирк — консервативный активист и соратник президента США Дональда Трампа был убит 10 сентября во время во время мероприятия в Университете долины Юта. В основателя организации Turning Point USA стреляли, ранение оказалось смертельным. У него осталась молодая жена и двое маленьких детей.
"Телеграф" расскажет, что известно о жене Кирка Эрике Францве, чем она занимается и как выглядит.
Эрика Францве — что о ней известно?
Чарли Кирк познакомился с Эрикой Францве в 2019 году, а спустя два года в 2021-м они сыграли свадьбу в Скоттсдейле. Как пишет сайт Irish Star, женщина имеет диплом специалиста политологии и международных отношений, она окончила Университет штата Аризона. В 2017 году Эрика получила степень магистра права в Университете Либерти, а в 2022 — докторскую степень по христианскому лидерству.
Францве работает в компании The Corcoran Group в Нью-Йорке, она агент по недвижимости. Также она основала некоммерческую организацию Everyday Heroes Like You, а с 2019 года ведет свой подкаст Midweek Rise Up. Кроме того, жена Кирка имеет свой бизнес — бренд модной религиозной одежды.
Американские СМИ выяснили, что когда-то Эрика была королевой красоты — она выиграла конкурс "Мисс Аризона США". Также в студенчестве занималась спортом — играла в баскетбол за университетскую команду Regis University. Известно, что в браке с Чарли Кирком Эрика Францве родила двоих детей: в 2021 году дочь, а в 2023 году сына.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о Чарли Кирке, убитом друге Трампа. Критиковал Украину во время войны и объединил студентов-консерваторов.