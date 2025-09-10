"Знала, что передо мной смертники": Пугачева рассказала о концерте в Чернобыле и чем это для нее обернулось (видео)

Алла Пугачева выступила перед 9 тысячами ликвидаторами аварии

Звезда советской эстрады Алла Пугачева, уехавшая из России, рассказала о сольном концерте для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Певица знала, что выступать там опасно, но не могла отказать тем, кто боролся с последствиями техногенной катастрофы

В интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой артистка поделилась деталями концерта. Алла Пугачева рассказала о проблемах со здоровьем и ответила, жалеет ли, что выступала в Чернобыле.

Алла Пугачева рассказала о концерте в Чернобыле

В апреле 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС, которая стала самой масштабной техногенной катастрофой в истории человечества. Для ликвидации ее последствий были мобилизованы сотни тысяч человек.

По просьбе ликвидаторов Алла Пугачева и ее коллектив в сентябре 1986 года провели в городе Зеленый Мыс концерт под открытым небом, недалеко от места аварии.

Я поехала по зову сердца, нас предупреждали, что это опасно… Передо мной сидели смертники. Я это понимала, но назад нельзя, потому что люди просили апельсины и Пугачеву. И я понимала, что это тяжелое время у людей, такая катастрофа. Не до конца понимала, но понимала Алла Пугачева

Алла Пугачева на концерте в Чернобыле

Перед поездкой артистов предупредили, что в Чернобыле ничего нельзя есть, нельзя ходить по траве и не стоит брать у поклонников цветы. Однако артистка и ее музыканты все равно забирали цветы, которые несли им во время выступления, потому что не могли поступить иначе.

Алла Пугачева не боялась брать цветы у ликвидаторов аварии

После возвращения в Москву Алла Пугачева и Артем Троицкий организовали первый в истории СССР благотворительный концерт, а собранные средства отправили на помощь пострадавшим и ликвидатором Чернобыльской аварии.

Это была классная идея, мы ее воплотили с такой душой. Это потрясающий событие в моей жизни. И не важно какие уже последствия Алла Пугачева

Концерт не прошел для музыкантов без последствий. Пугачева отметила, что у ее друга Александра Барыкина пропал голос, а у нее позже возникли проблемы со щитовидной железой, что повлияло на ее гормональный фон.

Несмотря на это, Примадонна не жалеет о том выступлении. Она помнит, как усталые лица ликвидаторов становились чуть радостнее и светлее, когда она вместе с ними пела и танцевала.

Не жалела ни секунды. Ты не представляешь, что это было за ощущение, когда ты с ними поешь, когда их обнимаешь. Алла Пугачева

Пугачева также рассказала, что после выступления получила выговор от партийной организации за то, что повязала на голову большой черный бант, тогда как все остальные музыканты были в белых шапочках.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела Алла Пугачева до пластических операций. Она многое изменила в себе.