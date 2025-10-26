Белгородскую область затапливает после повреждения дамбы: вода уходит все сильнее (фото)

Вода отступила от берега более чем на метр

Из-за серьезного повреждения дамбы водохранилища в Шебекинском округе Белгородской области, она начала пропускать воду. Частично были затоплены десять частных огородов.

Что нужно знать:

Россияне обвинили украинских военных в том, что те якобы ударили по дамбе тремя ракетами системы M142 HIMARS

Дамба, вероятно, получила серьезные повреждения и начала пропускать воду

Вода частично затопила только чуть более 10 частных огородов, жилье якобы не подтоплено

В селе Графовка Шебекинского района могли быть подтоплены блиндажи, в которых находились российские военные

Как заявил глава региона Вячеслав Гладков, накануне был проведен подомовой обход четырех населенных пунктов. 16 человек находятся в пунктах временного размещения в Шебекино и Белгороде.

"Вода частично затопила только чуть более 10 частных огородов, жилье не подтоплено. Сейчас максимально мониторим ситуацию и в зависимости от угроз будем информировать", — говорится в его сообщении.

В сети тем временем появилась фотография, на которой видно, что вода отступила от берега из-за того, что уровень воды в водохранилище упал. Кроме того, в СМИ промелькнула информация, что в селе Графовка Шебекинского района были подтоплены блиндажи, в которых находились российские военные.

Что было ранее

25 октября российские СМИ заявили о якобы обстреле Вооруженными силами Украины дамбы Белгородского водохранилища в Белгородской области. Целостность гидротехнического сооружения не нарушена, но она имеет серьезные повреждения. Украина официально не подтверждала обстрелы.

По данным из российских СМИ, украинские военные якобы поразили дамбу тремя ракетами системы M142 HIMARS. Как "доказательства", россияне публикуют фотографии повреждений дамбы. Хотя характер повреждений позволяет говорить разве что о дроновой атаке, а не о ракетном обстреле — или максимум обстреле из обычной ствольной артиллерии, которой много у российских захватчиков.

Дамба в Белгородской области

Водохранилище и расположенная на нем дамба не имеют никакого значения для энергетики или промышленности. Гидроузел на водохранилище практически не используется по назначению. Снабжение питьевой воды города из водохранилища не ведется из-за того, что вода там относится к 3-му классу (умеренно-загрязненная) Само водохранилище используется как рекреационный объект.

Водохранилище в Белгородской области

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале октября в Белгороде произошел масштабный блэкаут – свет исчез в ряде районов российского города и в некоторых областных населенных пунктах.