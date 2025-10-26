Бєлгородську область затоплює після пошкодження греблі: вода йде все сильніше (фото)

Вода відступила від берега більш як на метр

Через серйозне пошкодження дамби водосховища у Шебекінському окрузі Бєлгородської області вона почала пропускати воду. Частково було затоплено десять приватних городів.

Що потрібно знати:

Росіяни звинуватили українських військових у тому, що ті нібито вдарили по греблі трьома ракетами системи M142 HIMARS

Дамба, ймовірно, зазнала серйозних пошкоджень і почала пропускати воду

Вода частково затопила трохи більш як 10 приватних городів, житло нібито не підтоплено

У селі Графівка Шебекінського району могли бути підтоплені бліндажі, в яких були російські військові

Як заявив глава регіону В’ячеслав Гладков, напередодні було проведено подомовий обхід чотирьох населених пунктів. 16 осіб перебувають у пунктах тимчасового розміщення у Шебекіному та Бєлгороді.

"Вода частково затопила лише трохи більш як 10 приватних городів, житло не підтоплено. Зараз максимально моніторимо ситуацію і залежно від загроз інформуватимемо", — йдеться в його повідомленні.

У мережі тим часом з’явилися фотографії, де видно, що вода відступила від берега через те, що рівень води у водосховищі впав. Крім того, у ЗМІ промайнула інформація, що у селі Графівка Шебекінського району було підтоплено бліндажі, в яких перебували російські військові.

Що було раніше

25 жовтня російські ЗМІ заявили про нібито обстріл Збройними силами України греблі Бєлгородського водосховища у Білгородській області. Цілісність гідротехнічної споруди не порушена, але має серйозні ушкодження. Україна офіційно не підтверджувала обстрілу.

За даними російських ЗМІ, українські військові нібито вразили дамбу трьома ракетами системи M142 HIMARS. Як "докази", росіяни публікують фотографії ушкоджень греблі. Хоча характер пошкоджень дозволяє говорити хіба що про дронову атаку, а не про ракетний обстріл — або максимум обстрілу зі звичайної ствольної артилерії, якої багато у російських загарбників.

Дамба в Бєлгородській області

Водосховище і дамба, що розташована на ньому, не мають жодного значення для енергетики або промисловості. Гідровузол на водосховищі практично не використовується за призначенням. Постачання питної води міста з водосховища не ведеться через те, що вода там належить до 3-го класу (помірно-забруднена). Само водосховище використовується як рекреаційний об’єкт.

Водосховище у Бєлгородській області

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку жовтня у Бєлгороді стався масштабний блекаут – світло зникло у низці районів російського міста та в деяких обласних населених пунктах.