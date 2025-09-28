Белгород настиг блекаут – россияне сидят дома без света и воды. Сеть уже разрывают мемы

Россияне ноют, что в городе пропал свет, вода и даже интернет, в городе остановились лифты

Взрывы в России раздавались вечером, 28 сентября. В Белгороде и области наступил блекаут.

Что нужно знать:

В России попали по Белгородской ТЭЦ и электроподстанции "Луч"

В Белгороде и области наступил полный блекаут

Губернатор области официально подтвердил удар по инфраструктуре и значительные перебои с подачей электроэнергии

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. В пабликах говорится, что взрывы в Белгороде прогремели в 18.45.

По Белгородской ТЭЦ и электроподстанции "Луч" якобы прилетели неизвестные ракеты. Немного погодя в соцсетях появились кадры того, как это было.

На видео видно, что после ударов над одним из объектов поднимается дым. А россияне не могли подобрать нормальные слова, поэтому на кадрах слышна только нецензурная брань.

Россияне жалуются, что в городе пропал свет, вода и даже интернет. В городе остановились лифты, магазины работают только за наличные деньги или закрылись. Транспорт ходит с перебоями, на части улиц нет освещения, а также не работают светофоры.

Также свет исчез в Старом Осколе, Губкине, Шебекино, Чернянке, Короче, Дубовом и Северном.

Власти Белгорода признали атаку

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил удар по инфраструктуре блекаута.

Есть перебои с подачей электроэнергии, достаточно значительные. Сейчас разбираемся с последствиями и будем принимать максимальные меры для того, чтобы подсоединить все, где есть возможность и необходимость, к резервной генерации, и там, где возможно, переподключить для обеспечения потребностей населения и наших предприятий, отметил Гладков

В Водоканале и в больницах перешли на резервные источники питания. Гладков предупредил россиян, что из-за отсутствия света возможны перебои в уведомлениях о ракетной и дроновой опасностях.

Украинцы уже шутят

Пользователей сети вдохновил неожиданный блекаут в Белгороде. Они повторяют мемы об этом.

"Телеграф" также создал мемы об отключении света в Белгороде. Просмотрите их ниже.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет слабой и будет реагировать на российские атаки на энергетику.

В частности, он говорил, что РФ должна понимать, что если она угрожает блекаутами в Киеве, тогда она получит блекаут в Москве.

Ранее Телеграф писал, что в российских силах ПВО возник дефицит ракет к одному из основных ЗРК.