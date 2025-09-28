Белгород настиг блекаут – россияне сидят дома без света и воды. Сеть уже разрывают мемы
-
-
Россияне ноют, что в городе пропал свет, вода и даже интернет, в городе остановились лифты
Взрывы в России раздавались вечером, 28 сентября. В Белгороде и области наступил блекаут.
Что нужно знать:
- В России попали по Белгородской ТЭЦ и электроподстанции "Луч"
- В Белгороде и области наступил полный блекаут
- Губернатор области официально подтвердил удар по инфраструктуре и значительные перебои с подачей электроэнергии
Об этом сообщают российские Telegram-каналы. В пабликах говорится, что взрывы в Белгороде прогремели в 18.45.
По Белгородской ТЭЦ и электроподстанции "Луч" якобы прилетели неизвестные ракеты. Немного погодя в соцсетях появились кадры того, как это было.
На видео видно, что после ударов над одним из объектов поднимается дым. А россияне не могли подобрать нормальные слова, поэтому на кадрах слышна только нецензурная брань.
Россияне жалуются, что в городе пропал свет, вода и даже интернет. В городе остановились лифты, магазины работают только за наличные деньги или закрылись. Транспорт ходит с перебоями, на части улиц нет освещения, а также не работают светофоры.
Также свет исчез в Старом Осколе, Губкине, Шебекино, Чернянке, Короче, Дубовом и Северном.
Власти Белгорода признали атаку
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил удар по инфраструктуре блекаута.
Есть перебои с подачей электроэнергии, достаточно значительные. Сейчас разбираемся с последствиями и будем принимать максимальные меры для того, чтобы подсоединить все, где есть возможность и необходимость, к резервной генерации, и там, где возможно, переподключить для обеспечения потребностей населения и наших предприятий,
В Водоканале и в больницах перешли на резервные источники питания. Гладков предупредил россиян, что из-за отсутствия света возможны перебои в уведомлениях о ракетной и дроновой опасностях.
Украинцы уже шутят
Пользователей сети вдохновил неожиданный блекаут в Белгороде. Они повторяют мемы об этом.
"Телеграф" также создал мемы об отключении света в Белгороде. Просмотрите их ниже.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет слабой и будет реагировать на российские атаки на энергетику.
В частности, он говорил, что РФ должна понимать, что если она угрожает блекаутами в Киеве, тогда она получит блекаут в Москве.
Ранее Телеграф писал, что в российских силах ПВО возник дефицит ракет к одному из основных ЗРК.