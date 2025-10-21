Похожа на мать и пережила покушение: как выглядит единственная дочь "няш-мяш" Поклонской и сколько ей лет

Отца девочки крымская коллаборантка скрывает

Наталья Поклонская — скандальная крымская прокурорша, которая после оккупации полуострова перекинулась на сторону россиян и получила должность в прокуратуре. С 2014 года ее знают в информационном пространстве как "няш-мяш", она стала героиней мемов и аниме. Однако мало кто знает о личной жизни коллаборантки и наличии у нее дочери.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о единственной наследнице Поклонской, как она выглядит и сколько ей лет.

Наталья Поклонская в 2014 году получила прозвище "няш-мяш"

Дочь Поклонской — что о ней известно

Коллаборантка Поклонская тщательно скрывает свою личную жизнь. Известно, что в молодости она вышла замуж и родила дочь Анастасию. Однако кто отец девочки прокурорша не рассказывала публично. С ним у нее отношения не сложились и дочь она воспитывала как мать-одиночка.

Наталья Поклонская и ее дочь Анастасия

По данным российских СМИ, Настя родилась в Крыму в 2005 году, то есть сейчас ей около 20 лет. Когда дочь была младше, Наталья брала ее с собой на некоторые публичные мероприятия. Так что в сети сохранились несколько фотографий с девочкой.

Поклонская показывала свою дочь в соцсетях

Поклонская воспитывала дочь одна, без отца

Есть в интернете также несколько редких фото, где Анастасия позирует с матерью уже будучи подростком. К слову, на этих снимках можно заметить внешнюю схожесть матери и дочери.

Здесь особенно заметна внешнняя схожесть матери и дочери

Отметим, что в мае 2020 года Поклонская дала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором рассказала, что на ее дочь было совершено покушение. Она связывала это со своей прокурорской деятельностью. Однако раскрывать подробности не стала.

На нее один раз было совершено покушение. Она тогда училась в школе. Не понимаю, как можно опускаться до такой низости. Я всю жизнь по долгу службы имела дело с бандитами, но они до такого не опускались Наталья Поклонская

В этом же интервью Гордону коллаборантка рассказала, что ее дочь владеет украинским и турецким языками. Однако, где сейчас девушка, куда поступила учиться и какую профессию выбрала — неизвестно. Вероятно, Поклонская забрала дочь с собой в Москву, когда стала депутатом Госдумы, а потом стала советницей Генерального прокурора РФ.

Сейчас Анастасии Поклонской около 20 лет

