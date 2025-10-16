Носит дреды и увлекается язычеством: куда пропала "няш-мяш" Поклонская и как она сейчас выглядит

Крымская прокурорша когда-то была на слуху и часто мелькала в новостях

Наталья Поклонская — скандально известная прокурор из оккупированного Крыма и одна из самых публичных коллаборанток 2014 года. Ее образ стал мемом в сети, а сама она прославилась далеко за пределами Украины и России. Однако теперь "няш-мяш" избегает публичности, не делает громких политических заявлений и вообще кардинально сменила внешность.

Что стоит знать:

Наталья Поклонская в 2014 году стала коллаборанткой после оккупации Крыма и возглавила прокуратуру полуострова

Она ушла из публичной политики и с 2022 года является советником Генпрокурора РФ

Поклонская кардинально сменила имидж: отказалась от образа "няш-мяш" и увлеклась язычеством

"Телеграф" расскажет, где сейчас Наталья Поклонская и как она теперь выглядит.

Наталья Поклонская до оккупации работала в украинской прокуратуре Крыма

Поклонская — от прокуратуры до язычества

Наталья Поклонская родилась 18 марта 1980 года в поселке Михайловка на Луганщине, а в 1990 году с семьей переехала в Крым. Она имеет юридическое образование, работала в украинских органах прокуратуры Крыма до российской оккупации.

После аннексии полуострова в 2014 году Поклонская стала коллаборанткой и начала сотрудничать с российскими властями — ее назначили прокурором Крыма. Именно в то время о предательнице заговорили в СМИ и соцсетях. Ее милая "детская" внешность и такая серьезная должность стали предметом шуток, обсуждений и мемов. И с 2014 года Поклонскую стали называть "няш-мяш".

После этой пресс-конференции Поклонскую стали называть няш-мяш

Она запомнилась своим участием в пропагандистской акции "Бессмертный полк", куда вышла с портретом императора Николая II, что вызвало неоднозначную реакцию. А также оскандалилась предложениями канонизировать Николая II, которые не приняли даже в РФ.

Наталья Поклонская требовала канонизировать Николая II

В 2016 году Поклонская стала депутатом российской Госдумы, однако и там оскандалилась тем, что ее позиция по некоторым законам противоречила политике партии "Единая Россия". Видимо из-за этого в 2021 году прокуроршу отправили в "ссылку" — послом в Кабо-Верде. Однако по личным обстоятельствам она так и не приступила к дипломатическим обязанностям.

Наталья Поклонская была депутатом Госдумы России

Где сейчас Поклонская и как она выглядит?

С февраля по июнь 2022 года коллаборантка работала заместителем руководителя Россотрудничества. А с июня 2022 года ее назначили советником Генерального прокурора РФ. Известно, что после всех политических скандалов, Поклонская заявила, что уходит из соцсетей.

И она действительно на время пропала из публичного пространства. Однако уже во время полномасштабной войны в Украине Поклонская успела несколько раз засветиться в новостях.

Поклонская провела открытый урок на оккурированной Херсонщине

Так, в сентябре 2024 она провела открытый урок в оккупированной части Херсонской области в рамках проекта "Разговоры о важном". На нем предательница рассказывала школьникам байки о Майдане в Украине, а также говорила о "древней магии".

Наталья Поклонская в языческой фотосессии на Хелловин

К слову, ранее мы уже рассказывали, что Поклонская увлеклась магией и язычеством. За это в России ее называли сатанисткой. А причиной стала ведьмовская фотосессия и поздравлением россиян с древним кельтским праздником Самайн, более известным, как Хэллоуин.

Поклонская поздравила россиян с древним кельтским праздником Самайн

Наталья Поклонская примерила ведьмовский образ

Также надо сказать, что теперь Поклонская не "няш-мяш". Она отошла от милого "анимешного" образа и заплела себе дреды. На свежем фото экс-прокурора Крыма вообще не узнать.

Поклонская сделала себе дреды и изменилась до неузнаваемости

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит внебрачная дочь Натальи Поклонской. Она знает украинский язык и очень похожа на мать.