Лавров придумал новую причину, почему Путин слил встречу с Трампом в Будапеште

В Кремле уже выдвинули условие для новой встречи

Россия готова провести переговоры с американской делегацией по войне в Украине. Но только если Вашингтон "правильно проработает" итоги встречи президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина на Аляске.

Что нужно знать:

Запланированную встречу лидеров в Будапеште отменили из-за Кремля

Лавров заверил, что Россия "не отказывалась от саммита просто не видит в нем смысла"

Глава МИД не считает, что разговор с Рубио, после которого отменили саммит в Венгрии, был провальным

Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Кремль готов ко встрече с лидером США, однако есть определенные условия. Одна из них – чтобы США "опирались на хорошо проработанные итоги Аляски".

Кроме того, Лавров подчеркнул, что поддерживает связь с Вашингтоном, но даже приблизительная дата встречи неизвестна. В Кремле убеждены, что Трамп "получал подковерные доклады", после чего не состоялась встреча на самом высоком уровне с РФ в Будапеште.

Глава МИД говорит, что Москва отправила Вашингтону в рамках подготовки саммита предварительный меморандум, но там якобы было все то, о чем Трамп и Путин "договорились" на Аляске 15 августа.

Путин и Трамп на Аляске

Более того, он не считает, что именно его разговор с Госсекретарем США Марко Рубио привел к отмене встречи в Венгрии. Но выразил недовольство, что позвонили в Кремль из Белого дома якобы с задержкой.

"Мы (Лавров и Рубио — ред.) хорошо, вежливо, без всяких срывов поговорили, подтвердили в принципе движение на основе понимания Анкориджа и на этом разошлись… Если я правильно помню, он потом сказал, что это была конструктивная беседа и она достаточно четко показала, где мы. Есть такая шутка: наша совесть чистая, мы ею редко пользуемся. Но в этом конкретном случае это совершенно так", – резюмировал Лавров.

