Лавров вигадав нову причину, чому Путін злив зустріч з Трампом у Будапешті

У Кремлі вже висунули умову для нової зустрічі

Росія готова провести переговори з американською делегацією щодо війни в Україні. Але тільки, якщо Вашингтон "правильно опрацює" підсумки зустрічі президента США Дональда Трампа та очільника РФ Володимира Путіна на Алясці.

Що треба знати:

Заплановану зустріч лідерів у Будапешті скасували через Кремль

Лавров запевнив, що Росія "не відмовлялась від саміту просто не бачить в ньому сенсу"

Голова МЗС не вважає, що розмова з Рубіо, після якої скасували саміт в Угорщині, була провальною

Як зазначив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, Кремль готовий до зустрічі з лідером США, однак є певні умови. Одна з них — щоб США "спиралися на добре опрацьовані підсумки Аляски".

Окрім того, Лавров наголосив, що підтримує зв'язок з Вашингтоном, але навіть приблизна дата зустрічі невідома. В Кремлі переконані, що Трамп "отримував підкилимові доповіді", після чого не відбулася зустріч на найвищому рівні з РФ у Будапешті.

Голова МЗС каже, що Москва відправила Вашингтону в рамках підготовки саміту попередній меморандум, але там нібито було все те, про що Трамп і Путін "домовилися" на Алясці 15 серпня.

Путін та Трамп на Алясці

Ба більше, він не вважає, що саме його розмова з Держсекретарем США Марко Рубіо призвела до скасування зустрічі в Угорщині. Але висловив невдоволення, що зателефонували в Кремль з Білого дому нібито з затримкою.

"Ми (Лавров та Рубіо — ред.) добре, чемно, без будь-яких зривів поговорили, підтвердили в принципі рух на основі розуміння Анкоріджа і на цьому розлучилися… Якщо я правильно пам'ятаю, він потім сказав, що це була конструктивна бесіда і вона досить чітко показала, де ми. Є такий жарт: наша совість чиста, ми нею рідко користуємося. Але в даному конкретному випадку це абсолютно так", – резюмував Лавров.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Лавров назвав "обовʼязкову" умову закінчення війни.