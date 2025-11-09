Россияне грозят Западу ответными мерами

Соединенные Штаты Америки якобы пообещали России, что смогу заставить украинского президента Владимира Зеленского согласиться на мир. Однако с этим у них "произошли трудности".

Что нужно знать:

Как заявляет Лавров, диалог между Москвой и Вашингтоном постепенно налаживается, но его темпы отстают от требований текущего момента

Лавров пригрозил зеркальным ответом Западу в случае конфискации активов

Глава МИД назвал якобы условия завершения войны

Такое заявление сделала глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время общения с журналистами.

Также он назвал якобы условия завершения войны:

"…Завершение войны, на наш взгляд, невозможно без учета российских интересов и искоренения его первопричин", – высказался Лавров.

Другие заявления Лаврова

"Диалог России и США по двусторонним вопросам идет, но не так быстро, как хотелось бы"

"Легального способа отъема замороженных российских активов не существует. Такие действия — открытый обман и грабеж"

Конфискация замороженных активов РФ дескать не спасёт Украину и она якобы не сможет вернуть никакие долги. Он пообещал "адекватный ответ" на попытки "кражи" своего имущества: "В Брюсселе и других западных столицах ещё могут образумиться и отказаться от планируемой авантюры".

По словам Лаврова, Анкориджские договоренности России и США не ставят под вопрос итог псевдореферендумов 2014 и 2022 годов. Никто не ставит под вопрос территориальную целостность России и якобы выбор жителей Крыма, Донбасса и других захваченных территорий Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Кремле прокомментировали слухи, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров попал в опалу главы России Владимира Путина.