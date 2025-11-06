Любимая "лошадь" Путина пропала? Куда ускакал Лавров и почему мог впасть в немилость

Глава МИД РФ пропал из публичного пространства

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оказался единственным из постоянных участников Совбеза, кто не присутствовал на заседании 5 ноября. Он также лишился роли руководителя российской делегации на саммите G20. Ряд изданий пишет, что причиной может быть недовольство в Кремле итогами его переговоров с представителями США.

Что нужно знать:

Лавров был единственным постоянным членом Совбеза, пропустившим совещание 5 ноября

Глава МИД потерял статус руководителя российской делегации на саммите G20

СМИ предполагают, что Лавров попал в немилость после неудачных переговоров с США

В среду, 5 ноября, президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на собственные информированные источники, министр иностранных дел Сергей Лавров "согласованно отсутствовал" на этом мероприятии. Глава МИД был единственным постоянным членом совета, пропустившим заседание.

Ранее Лавров потерял статус главы российской делегации на саммите G20. В этом году ее возглавит заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение об этом назначении принял лично Путин.

27 октября глава внешнеполитического ведомства РФ пожаловался на то, что команда президента США Дональда Трампа "резко" пересмотрела свой подход к урегулированию войны России против Украины по сравнению с тем, что, по его словам, звучало во время встречи в Анкоридже. По словам дипломата, Вашингтон теперь в первую очередь требует прекращения огня.

Это было одно из последних публичных выступлений главного дипломата Путина. СМИ обоснованно предполагают, что Лавров, похоже, попал в опалу главы Кремля после неудачного разговора с госсекретарем США Марко Рубио. Именно за этой беседой последовали отмена саммита президентов России и США в Будапеште и введение санкций США против "Роснефти" и "Лукойла".

Цепочка неслучайных событий может свидетельствовать не только о потере доверия Путина Лавровым в качестве главы МИД, но и о перераспределении влияния между ведомствами в российской внешней политике.

Напомним, 21 октября Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация против немедленного прекращения огня в Украине по линии боевого соприкосновения.