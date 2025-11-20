Одружений і є дитина? Як виглядає ймовірна дружина путінського патріарха Кирила (фото)

Жінка претендувала на відшкодування збитків у квартирі Гундяєва

Російський патріарх Кирило (у миру Володимир Гундяєв) може бути одружений і навіть мати дитину. Маріонетка президента Росії Володимира Путіна міг порушити чернечу обітницю.

Що потрібно знати:

Офіційно у патріарха Кирила немає дружини і дітей, але інші джерела стверджують протилежне

Вважається, що голова РПЦ має дружину Лідію Леонову і щонайменше одну дитину

РПЦ ж спростовує її шлюб із Гундяєвим

За офіційними даними російських ЗМІ, голова РПЦ, який підтримує кровопролитну війну та вбивства мирних українців, не має дружини та дітей. Однак деякі російські журналісти та блогери стверджують, що законною дружиною Гундяєва є жінка на ім’я Лідія Леонова.

Жила у гундяївській квартирі у Москві

Навесні 2010 року через ремонт у квартирі колишнього міністра РФ Юрія Шевченка у московському "Будинку на набережній" постраждала квартира, розташована поверхом нижче і належить патріарху Кирилу. Позов про відшкодування збитків — майже 1600 книг та меблів — подала така собі Лідія Михайлівна Леонова, яка представилася родичкою священика (вона була прописана у квартирі Гундяєва). Суд зобов’язав Шевченка виплатити за "пиловою справою" 19,7 млн рублів (понад 10 млн грн).

Лідія Михайлівна Леонова

Сам Кирило в процесі не брав участі, а була тільки Леонова, яку Гундяєв пізніше назвав своєю "троюрідною сестрою". Скандал викликав широкий резонанс: у 2012 році росЗМІ та громадськість засумнівалися у законності позову, розмірі компенсації та самому факті володіння дорогою нерухомістю, що суперечило чернечим обітницям патріарха.

Перша згадка про дружину ще у 90-х

Існує неофіційна версія, згідно з якою дружиною голови РПЦ справді є Лідія Леонова. Інформація про це з’явилася після публікації в німецькому журналі "Штерн" ще в 1993-1994 роках, де Гундяєва охарактеризували як "зразкового сім’янина". У статті згадувалась жінка на ім’я Лідія Леонова, яка супроводжувала його з початку церковної кар’єри. Також зазначалося наявність як мінімум однієї дитини.

Ця пані Леонова є дочкою якогось чиновника з Ленінградського обкому партії. З нею майбутній патріарх познайомився ще на початку 70-х, коли він був студентом Ленінградської духовної академії. І ось нібито з того часу вона скрізь його супроводжує — і в Смоленську жила, і тепер у Москві писали журналісти у 2012 році

Фото нібито Гундяєва з дружиною та сином

РПЦ спростовує цю інформацію. При цьому визнає, що Леонова — "черниця в миру", яка присвятила все життя служінню Богу. Нагадаємо, що у травні 2025 року у голови РПЦ Володимира Гундяєва знайшли вигадане ім’я.