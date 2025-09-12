Большой театр. Вот почему Путин действительно мог избрать Кирилла патриархом

Глава РПЦ подтвердил давние слухи о связи с Путиным и еще раз продемонстрировал, как зависит от Кремля

Российский патриарх Кирилл (в миру Владимир Гундяев), который открыто поддерживает войну против Украины и благословляет убийства, подтвердил, что его отец крестил президента России Владимира Путина. В своей речи после литургии в Москве 12 сентября Кирилл назвал это "знаком божьего присутствия".

Об этом пишет издание The Insider. Журналисты отмечают, что Путин упоминал об этом еще в 2023 году, когда посещал Музей русского патриаршества.

Однако публицист Константин Эггерт считает, что это еще раз демонстрирует, что избрание Кирилла патриархом в 2009 году было заранее решено. По его словам, это событие, последовавшее после "странной" смерти предыдущего патриарха Алексия II, было лишь "большим театром".

Эггерт, ссылаясь на свои источники, утверждает, что в окружении российских спецслужб еще до выборов патриарха уверяли: "Все уже решено. Патриархом будет Кирилл". Это подтверждает, что российские власти стремились назначить на этот пост "своего" человека, который имел бы тесные связи с режимом.

Эксперт отметил, что подобные "совпадения" свидетельствуют о симбиозе светской и духовной власти в России, напоминающей византийскую традицию. Русская церковь, по их словам, давно подчиняется властям.

Протоиерей Андрей Кордочкин подчеркивает, что не столь важна правдивость этой истории, как то, кто и зачем ее рассказывает. По его мнению, Кирилл использует ее, чтобы "обозначить семейную преемственность в духовном влиянии на лидера нации". При этом он отмечает, что сознание Путина абсолютно нехристианского, а сформированное советской и постсоветской эпохами.

Для Кирилла его близость к Путину является "знаком божьим в судьбе России", а для Путина — его "обращение к христианству" после пожара, в котором уцелел только крест, — знак сверху. Эта психология совпадает: оба видят себя "избранными спасателями России", призванными сделать страну "великой".

Патриарх Кирилл поддержал войну против Украины

Осенью 2022 года патриарх РПЦ Кирилл заявил, что смерть во время исполнения воинского долга является "жертвой" и якобы "смывает все грехи".

Уже в конце апреля 2023 г. Чехия ввела санкции против главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.

В ноябре 2023 года главе РПЦ Владимиру Гундяеву СБУ сообщила о подозрении в содействии вооруженной агрессии Российской Федерации и отрицании военных преступлений оккупантов.

Впоследствии Украина объявила в розыск патриарха РПЦ Кирилла

