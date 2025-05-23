Руководителя РПЦ обнаружили в российских базах под странным псевдонимом

Случаи сокрытия личности среди российских чиновников часты

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл (в миру Владимир Гундяев) зарегистрирован в базе Федеральной налоговой службы РФ под вымышленным именем – Иван Захарович Прохоров.

Об этом сообщил расследовательский проект "Система". Он установил, что за этим псевдонимом скрыты все персональные данные предстоятеля, включая дату рождения и идентификационный код, остающийся неизменным в течение жизни.

До этого псевдонимы в налоговой системе, по данным журналистов, использовали только представители силовых структур и чиновники – для сокрытия имущества, доходов и избегания санкций. В частности, бывший секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев был зафиксирован в базе как Евгений Петрович Луков.

Система маскировки данных в ФНС известна с 2018 года, когда хакеры взломали сайт подрядчика ФСБ "Сайтэк" и разоблачили программу "Налог-3". Именно она позволяет убрать из общедоступных реестров информацию о лицах под государственной охраной.

В 2022 году расследователи проекта обнаружили в собственности патриарха Кирилла и его родственников недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге на сумму около 225 миллионов рублей. Самому главе РПЦ принадлежали, в частности, квартиры площадью 145 квадратных метров в Доме на набережной и еще две – в Москве и Петербурге.

Патриарх не пользуется рейсовыми авиаперелетами, вместо этого летает бизнес-джетом Gulfstream G450 стоимостью 43 миллиона долларов. Также у РПЦ есть роскошная яхта "Паллада", стоимостью 4 миллиона долларов, которой пользуется лично Кирилл и его почетные гости, в том числе на Валааме.

Ранее ОМП сообщали о строительстве для Кирилла личной резиденции под Санкт-Петербургом стоимостью 2,8 миллиарда рублей. Громким также стал инцидент с часами Breguet за 30 тысяч евро, которые священнослужитель носил в 2009 году – тогда прессслужба РПЦ пыталась ретушировать снимки, но не стерла отображения часов на поверхности стола.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что, несмотря на публичные заявления против "тотального цифрового контроля", патриарх Кирилл в последнее время ведет себя иначе. Во время официальных мер на его руке неоднократно замечали Apple Watch.