Странный гул напугал киевлян среди ночи: что на самом деле произошло в столице

Необычный шум совпал с очередной атакой России на столицу

Во вторник, 25 ноября, Россия снова обстреляла столицу ракетами и беспилотниками. Около двух часов ночи киевлян испугал необычный гул, доносившийся из разных районов столицы. Звук напоминал работу турбин самолета или шум от дронов.

Что нужно знать:

Гул не связан с ракетами или дронами

Звук возник из-за сброса пара на ТЭЦ

Это неопасная технологическая процедура

Как оказалось, это ТЭЦ начала сбрасывать пар после перепадов давления. Об этом сообщили местные СМИ.

"Киевляне, звук, который вы сейчас слышите — это ТЭЦ спускают давление после ударов", — написали в телеграмм-канале "Телеграммная служба новостей".

Почему возникает гул

Сброс пара на теплоэлектроцентралях – это стандартная технологическая процедура. Она необходима для регулирования давления в системе после аварийных ситуаций или ударов по энергетической инфраструктуре. Во время этого процесса возникает сильный шум, который может напоминать гул самолета или дронов.

Это не первый случай, когда подобный звук пугал жителей столицы — периодически такое происходит. К примеру, 18 октября 2024 года киевлян также переполошил гул от ТЭЦ на Дарнице. Тогда у одной из труб собирался густой белый пар, а оттуда доносились странные звуки на весь район.

Дарницкая ТЭЦ, Киев

"Стоп-кипиш, это сброс пара перед отопительным сезоном", — писали тогда в соцсетях. Жители ошибочно полагали, что это звуки от российских "шахедов" или ракет, но на самом деле гул был связан с плановыми технологическими работами.

Опасен ли этот шум

Технологический сброс пара абсолютно безопасен для людей. Это контролируемый производственный процесс, являющийся неотъемлемой частью работы больших тепловых станций. Раньше такие работы пытались выполнять ночью или рано утром, но из-за аварийных ситуаций иногда приходится делать их в любое время суток.

Гул прекращатся, когда ТЭЦ выходит на обычный режим работы. Точное время завершения технологических работ заранее не сообщают из соображений безопасности. Киевляне могут не переживать из-за этого звука — он не несет никакой угрозы или риска для жителей города.

