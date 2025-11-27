Потужний вибух та сильна пожежа. Що відомо про наслідки атаки дронів в Грозному (фото, відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Над містом вже здійнявся густий стовп диму
У четвер, 27 листопада, вдень в Грозному в Чечні прогриміли потужні вибухи. Попередньо безпілотник атакував військову частину в місті.
Що треба знати:
- Дрони нібито атакували казарму полку "Ахмат-Північ" Росгвардії
- Переважну більшість військових в цій частині складали кадирівці
- Інформація про постраждалих не надходила
Про удар по Грозному в Чечні написав військовий журналіст Андрій Цаплієнко: "Влучання по ще одній локації в місті Грозний в Чечні".
На опублікованих в мережі відео видно, що будівлю в Грозному після вибухів охопив вогонь. Над містом вже здійнявся густий стовп білого диму. Російські пабліки пишуть, що в одну з будівель на території військового містечка влучив дрон. Однак точних даних про походження БПЛА та наслідки удару не наводилось.
Відомо, що дрони ймовірніше вдарили по військовій частині полку Росгвардії "Ахмат-Північ", розташованій у Байсангурівському районі м. Грозному. Тут здебільшого проживають саме кадирівці.
Додамо, що 78-й моторизований полк спеціального призначення "Північ-Ахмат" імені Ахмата Кадирова був сформований на початку вересня 2022 року за наказом Рамзана Кадирова. Цей полк бере участь у вторгненні Росії в Україну.
Раніше "Телеграф" розповідав, що 12-річна дівчинка померла через обстріл Росією Тернополя. За її життя боролися 9 днів.