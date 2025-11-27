Потужний вибух та сильна пожежа. Що відомо про наслідки атаки дронів в Грозному (фото, відео)

Над містом вже здійнявся густий стовп диму

У четвер, 27 листопада, вдень в Грозному в Чечні прогриміли потужні вибухи. Попередньо безпілотник атакував військову частину в місті.

Що треба знати:

Дрони нібито атакували казарму полку "Ахмат-Північ" Росгвардії

Переважну більшість військових в цій частині складали кадирівці

Інформація про постраждалих не надходила

Про удар по Грозному в Чечні написав військовий журналіст Андрій Цаплієнко: "Влучання по ще одній локації в місті Грозний в Чечні".

На опублікованих в мережі відео видно, що будівлю в Грозному після вибухів охопив вогонь. Над містом вже здійнявся густий стовп білого диму. Російські пабліки пишуть, що в одну з будівель на території військового містечка влучив дрон. Однак точних даних про походження БПЛА та наслідки удару не наводилось.

Місто Грозний на карті

Відомо, що дрони ймовірніше вдарили по військовій частині полку Росгвардії "Ахмат-Північ", розташованій у Байсангурівському районі м. Грозному. Тут здебільшого проживають саме кадирівці.

Дим після вибуху у Грозному

Казарми полку Ахмат-Північ на карті

Додамо, що 78-й моторизований полк спеціального призначення "Північ-Ахмат" імені Ахмата Кадирова був сформований на початку вересня 2022 року за наказом Рамзана Кадирова. Цей полк бере участь у вторгненні Росії в Україну.

