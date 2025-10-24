Россия – на пороге нефтяного коллапса. О чем Путина предупредили до войны с Украиной

Санкции и удары по НПЗ уничтожают экономику врага

Удары Сил обороны Украины по российским НПЗ и санкции США против российских нефтекомпаний приводят к сокращению экспорта черного "золота" и его переработке внутри страны-агрессора. Однако в не сильно отдаленной перспективе такая ситуация чревата РФ нефтяным коллапсом.

Что нужно знать:

Россия не знает куда девать добытую нефть, поэтому превратила танкеры в склады

Эталонная нефть Brent подешевела и стоит 65 долларов за баррель, однако россияне демпингуют

Себестоимость российской нефти составляет 40-45 долларов за баррель и растет

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он объяснил, как это будет происходить.

По его словам, подавляющее большинство современных российских НПЗ прошли модернизацию после СССР и расположены в западной части страны. Именно по ним Украина и наносит удары, повредив почти 60% их мощностей.

— До конца этого года — в начале следующего, первый квартал 2026-го западная часть России в вопросах нефтеперерабатывающей отрасли может исчезнуть вообще, — говорит военный эксперт.

А самое интересное, по его мнению, что, несмотря на уменьшение переработки и экспорта, — добычу нефти невозможно сократить. И такая ситуация по всей России.

— Они продолжают добывать нефть, а куда ее девать? Что с ней делать? Сейчас в России возникает проблема, что экспорт сырой нефти не удовлетворяет потребностям производства. Скважины добывают сырой нефти гораздо больше, чем могут переработать НПЗ в России, — объясняет аналитик.

По его словам, Россия разливает сырую нефть по цистернам, нефтехранилищам, танкерам и наращивает экспорт, в то же время увеличивая скидки, чтобы экспортировать нефть в Китай и Индию.

— Китай и Индия готовы ее покупать. Но за большие скидки. А эти скидки к чему приводят? Россия уменьшает общую цену на нефть, она еще и продает ее по скидкам. То есть, это самая дешевая на сегодняшний день в мире нефть. Эталонная нефть — Brent, от нее отталкиваются все остальные сорта нефти. А российская — Urals, Sokol — сейчас продается гораздо дешевле. Это первый момент.

Второй момент — растет цена фрахтования танкеров, чтобы хранить нефть. Поэтому уменьшение переработки нефти влияет и на то, какие будут потери у Российской Федерации. А постепенно они приближаются к тому, что некоторые скважины должны будут закрывать, — отмечает обозреватель.

Он добавляет, что почти 70% скважин в РФ — это скважины времен СССР, которые разрабатывали по старым технологиям. Они почти полностью выработали свой ресурс, и если их "заморозить" на время, законсервировать, то нельзя будет восстановить добычу.

— Это будут смеси — нефть, вода и другие минеральные смеси, которые невозможно отфильтровать. Потому что эти скважины отработаны со времен Советского Союза примерно на 80%. Об этом еще в 2019 году Путина предупреждало российское Минэнерго, когда они еще более-менее были открыты и публиковали адекватные отчеты, — говорит обозреватель "Информационного сопротивления".

Он напомнил, что основная локация по добыче российской нефти — это Сибирь, 70% скважин в которой производят сырую нефть почти на пределе возможностей. И большая часть добытого — это смеси, которые нужно фильтровать. Так что себестоимость этой нефти растет, и если в советское время для Urals или Sokol она была 15-20 долларов за баррель, то сейчас 40-45 и продолжает расти.

— С 2019 года прошло шесть лет, добыча не останавливалась и Россия вынуждена будет это останавливать. Соответственно, она не сможет восстановить. Это разрушение нефтедобывающей отрасли, это разрушение нефтеперерабатывающей отрасли, а еще санкции. Скажем так, Россия постепенно приближается к нефтяному коллапсу, — подытожил Александр Коваленко.

