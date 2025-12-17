"Открыла рот - наврала": Захарова опозорилась заявлениями о Европе и прославилась в Instagram (видео)

Жители европейских городов уже запустили тренд против фейка

Официальный представитель Министерства иностранных дел России в очередной раз опозорилась своими заявлениями. На сей раз она буквально стала звездой Instagram, сказав, будто Европа экономит на праздничном освещении и "погрузилась во тьму".

Что нужно знать:

Захарова заявила, то города Европы "вынуждены отказываться от праздничного освещения улиц и площадей из-за нехватки средств на оплату электроэнергии"

Жители европейских городов начали отправлять "видеооткрытки" Захаровой с ярко освещёнными улицами и площадями

Ролики с праздничной иллюминацией появились из Лондона, Берлина, Барселоны, Милана и других городов ЕС

На эту тему в сети появился целый отдельный тренд: пользователи из европейских стран массово отправляют "видеооткрытки" Захаровой, которые полностью опровергают ее заявления. Согласно ее словам, якобы европейские страны "вынуждены отказаться от праздничного освещения улиц" из-за нехватки средств".

"ЕС начинается волна экономии даже на рождественской иллюминации. В городах Европы вынуждены отказываться от праздничного освещения улиц и площадей из-за нехватки средств на оплату электроэнергии. Это действительно погружение Евросоюза во тьму во всех смыслах этого слова", — заявляла Захарова в начале декабря на брифинге.

Однако пользователи сети не смогли пройти мимо такого фейка решили ответить Захаровой. Соцсети заполонили сотни роликов, на которых показаны европейские города, сияющие к Рождеству и Новому году. На них наложены кадры выступления Захаровой. Видеоткрытки уже успели опубликовать жители Лондона, Берлина, Барселоны, Милана и других городов ЕС.

"Открыла рот — наврала", — подписал свой ролик один из пользователей.

Что интересно, пока Захарова оглядывается на Европу и пытается выискать хоть малейшие минусы, в самой России за последние 10 месяцев существенно выросло количество отключений электричества. В период с января по октябрь 2025 года было зафиксировано 4189 отключений электричества на энергетических объектах. Стоит отметить, что это на треть больше, чем за прошлый год. В 467 случаях причиной стали атаки беспилотников.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что за эту неделю Захарова опозорилась еще дин раз — комментируя сообщение министра внешних дел Польши Радослава Сикорского относительно выходок Виктора Орбана.