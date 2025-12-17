"Відкрила рота — набрехала": Захарова осоромилася заявами про Європу і прославилася в Instagram (відео)

Жителі європейських міст вже запустили тренд проти фейку

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії вкотре зганьбився своїми заявами. Цього разу вона буквально стала зіркою Instagram, сказавши, ніби Європа економить на святковому освітленні й "занурилася у пітьму".

Що потрібно знати:

Захарова заявила, що міста Європи "змушені відмовлятися від святкового освітлення вулиць і площ через брак коштів на оплату електроенергії"

Жителі європейських міст почали відправляти "відеолистівки" Захарової з яскраво освітленими вулицями та площами

Ролики зі святковою ілюмінацією з’явилися з Лондона, Берліна, Барселони, Мілану та інших міст ЄС

На цю тему в мережі з’явився цілий окремий тренд: користувачі з європейських країн масово відправляють "відеолистівки" Захарової, які повністю заперечують її заяви. За її словами, нібито європейські країни "змушені відмовитися від святкового освітлення вулиць через брак коштів".

"В ЄС починається хвиля економії навіть на різдвяній ілюмінації. У містах Європи змушені відмовлятися від святкового освітлення вулиць та площ через брак коштів на оплату електроенергії. Це справді занурення Євросоюзу в пітьму у всіх сенсах цього слова", — заявляла Захарова на початку грудня на брифінгу.

Однак користувачі мережі не змогли пройти повз такий фейк вирішили відповісти Захаровій. Соцмережі заполонили сотні роликів, на яких показані європейські міста, що сяють до Різдва та Нового року. На них накладено кадри виступу Захарової. Відеолистівки вже встигли опублікувати мешканці Лондона, Берліна, Барселони, Мілану та інших міст ЄС.

"Відкрила рота — набрехала", — підписав свій ролик один із користувачів.

Що цікаво, поки Захарова озирається на Європу і намагається знайти хоч найменші мінуси, у самій Росії за останні 10 місяців істотно зросла кількість відключень електрики. У період із січня по жовтень 2025 року було зафіксовано 4189 відключень електрики на енергетичних об’єктах. Це на третину більше, ніж за минулий рік. У 467 випадках причиною стали атаки безпілотників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за цей тиждень Захарова зганьбилася ще один раз — коментуючи повідомлення міністра зовнішніх справ Польщі Радослава Сікорського щодо витівок Віктора Орбана.