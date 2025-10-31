Пропагандистка Захарова "спалилась": СМИ нашли ее мужа, которого она прятала более 20 лет

За период полномасштабной войны супруги изрядно разбогатели

Мария Захарова — официальный представитель МИД РФ, лицо российской пропаганды и один из самых известных рупоров кремлевской политики за рубежом. СМИ рассекретили имя ее мужа, которого она скрывала более двух десятилетий.

Что следует знать

Стало известно, что имя мужа Марии Захаровой – Андрей Махров, чьи доходы от бизнеса, связанного с нефтегазовыми структурами, якобы превысили 386 миллионов рублей в год

О стремительном росте финансового положения супругов во время полномасштабной войны говорит приобретение Захаровой элитной квартиры стоимостью 100 миллионов рублей

Также возросла ежемесячная плата пропагандистки после 2022 года

Известно, что избранник пропагандистки — Андрей Махров. Он работает в руководстве компании, занимающейся геологией и разработкой программного обеспечения.

За год супруги якобы получили очень большие доходы. Речь идет о сумме более 386 млн рублей. Как утверждается, значительную часть доходов умножает компания-партнер крупной нефтегазовой структуры "ЛУКойл", а также дополнительные выплаты приходят от сотрудничества с информационными агентствами.

По предоставленной информации, за период полномасштабной войны, или как ее называют в РФ, "СВО", их доходы сильно улучшились. В 2022 году Захарова приобрела квартиру, площадью 150 квадратных метров, за 100 млн рублей. Сейчас это жилье оценивается в 160 млн. Официальных доходов Захаровой не такую покупку не хватило бы. В 2023 году она переписала эту квартиру на отца.

Мария Захарова

Как сообщается в материале, приказ главы МИД государства-агрессора Сергея Лаврова разрешил Марии Захаровой не раскрывать публично информацию о своих доходах и имуществе. В то же время, согласно утечкам документов из Федеральной налоговой службы, ее заработная плата после начала полномасштабного вторжения существенно выросла — сейчас она составляет от 500 до 800 тысяч рублей в месяц, а общий доход за 2024 год превысил 11 миллионов рублей, что почти вдвое превышает официальный уровень.

