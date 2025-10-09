За десять лет работы в министерстве стиль чиновницы лучше не стал

Мария Захарова — одиозная личность и одна из ключевых фигур в распространении российской пропаганды, которую в сети окрестили фейкометчицей. Она уже 10 лет занимает должность официального представителя МИД России, а также возглавляет Департамент информации и печати РФ. Несмотря на высокие должности и большие доходы Захарова так и не научилась элегантно и со вкусом одеваться, а тем более наносить макияж.

"Телеграф" покажет, как менялась Мария Захарова за последние десять лет и как она выглядит сейчас.

Мария Захарова в 2025 году. Фото: Getty Images

Захарова и ее образы

Фейкометчица Мария Захарова стала официальным представителем МИД России и директором Департамента информации и печати в августе 2015 года. Ее должность предусматривает и соответствующий внешний вид, особенно учитывая, что она первая женщина на этой должности в истории российского МИД. Однако наряды и образы Захаровой всегда вызывали вопросы даже у россиян.

Захарова в начале своей карьеры в МИД

Захарова в неформальных образах, 2022 год

Представительница МИД часто появлялась перед камерами или на официальных мероприятиях в неподходящих для этого образах. Как пишут российские СМИ, Захарова — любительница высоких шпилек, неприлично коротких юбок, пестрых цветастых блузок и броского макияжа, который так и не научилась аккуратно наносить.

Захарова - любительница коротких юбок

А еще она часто носит пестрые цветастые блузки и платья, 2024 год. Фото: Getty Images

Также стоит отметить, что Захарова — любительница выпить, что также влияет на ее внешний вид. Особенно эти изменения становятся заметны с возрастом — в декабре 2025 года ей исполнится уже 50 лет.

Так Мария Захарова выглядела в 2016 году. Фото: Getty Images

А это она в 2018 с размазанным макияжем и немытой головой. Фото: Getty Images

И даже спустя годы работы в такой публичной сфере, еженедельных брифингов перед десятками камер и заграничных официальных визитов, Захарова так и не научилась выглядеть подобающе. Ее макияж часто неакуратный и размазанный, волосы плохо уложены, а наряды часто абсолютно безобразные и безвкусные.

К 2023 году у Захаровой все тот же неаккуратный макияж. Фото: Getty Images

Мешки под глазами, возможно с похмелья, не скрывает даже такой броский макияж, 2025 год. Фото: Getty Images

Мария Захарова в 2025 году. Фото: Getty Images

