В преддверии парада Москву атаковали дроны. Есть попадание в дом (фото, видео)

Официально – российская ПВО "успешно все сбила"

В ночь на 4 мая в России раздался ряд взрывов. Под атакой беспилотников оказались Москва и Самара.

Об этом сообщают РосСМИ. В центре российской столицы зафиксировано попадание.

Известно, что взрывы в Москве прогремели примерно в 1:00. Так, на Мосфильмовской улице в многоэтажке ЖК "Мосфильмовский" зафиксировано разрушение. Один из дронов атаковал здание. От ударной волны пострадал фасад квартир на верхних этажах, на улицу посыпались стекла.

Последствия атаки на Москву. Фото: росСМИ

"Беспилотник попал в здание в районе улицы Мосфильмовской", — сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, пострадавших в результате атаки нет. Добавим, что расстояние от границ Украины до места атаки в Москве составляет более 400 км.

Расстояние от Украины до Москвы

Также местные сообщали об атаке на Самар, где были слышны взрывы и дроны.

Дом, пострадавший после взрыва. Фото: росСМИ

Несмотря на попадание в Москву, Собянин уже заявил, что российская ПВО "успешно отразила" атаку на столицу. Якобы было всего два дрона.

"Атака двух беспилотников, летевших на Москву, отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — говорится в сообщении.

Впрочем, этот удар произошел всего за 5 дней до российского парада на 9 мая, к которому так усердно готовится Кремль. Ведь Красную площадь уже завесили антидроновыми сетками и отменили демонстрацию военной техники. Вероятнее российский лидер Владимир Путин изрядно боится, что на шоу прилетят украинские дроны.

Красная площадь готовится к параду. Фото: Сергей Стерненко

