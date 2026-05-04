Напередодні параду Москву атакували дрони. Є влучання у будинок (фото, відео)

Офіційно - російська ППО "успішно все збила"

У ніч на 4 травня в Росії пролунала низка вибухів. Під атакою безпілотників опинилась Москва та Самара.

Про це повідомляють росЗМІ. Зазначається, що в центрі російської столиці зафіксовано влучання.

Відомо, що вибухи в Москві пролунали приблизно о 1:00. Так, на Мосфільмівській вулиці у багатоповерхівці ЖК "Мосфільмівський" зафіксовано руйнування. Один з дронів атакував будівлю. Від ударної хвилі постраждав фасад квартир на верхніх поверхах, на вулицю посипалось скло та шибки.

Наслідки атаки на Москву. Фото: росЗМІ

"Безпілотник влучив в будівлю в районі вулиці Мосфільмівської", — повідомив мер столиці Сергій Собянін.

За його словами, постраждалих внаслідок атаки немає. Додамо, що відстань від кордонів України до місця атаки у Москві складає понад 400 км.

Відстань від України до Москви

Також місцеві повідомляли про атаку на Самар, де було чутно вибухи та дрони.

Будинок, який постраждав після вибуху. Фото: росЗМІ

Попри влучання у Москві, Собянін вже зявив, що російська ППО "успішно відбила" атаку на столицю. Нібито було всього два дрони.

"Атаку двох безпілотників, які летіли на Москву, відбито силами ППО Міноборони. Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків", — йдеться у повідомленні.

Втім, цей удар відбувся всього за 5 днів до російського параду на 9 травня, до якого так старанного готується Кремль. Адже Красну площу вже завісили антидроновими сітками та скасували демонстрацію військової техніки. Ймовірніше російський лідер Володимир Путін неабияк боїться, що на шоу завітають українські дрони.

Красна площа готується до параду. Фото: Сергій Стерненко

