Несчастный сын безумного отца: как выглядит ребенок Путина и Кабаевой

Сын Путина ведет довольно закрытый образ жизни

В сети появилась редкая фотография сына российского президента Владимира Путина и бывшей гимнастки и олимпийской чемпионки Алины Кабаевой Ивана. В последнее время его практически нельзя застать в людных местах и о его жизни мало что известно.

Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" опубликовал фотографии Ивана Путина. Согласно данным источника, сын российского президента практически не общается со своими сверстниками, проводя все время с охраной.

Паблику удалось узнать, что до осени 2023 года Ивана еще очень редко можно было встретить на различных мероприятиях. Фотографии, к слову, были сделаны именно на них. На одном кадре сын Путина позирует перед камерами вместе со своей матерью, а на другом — он один.

Отметим, что Кабаева, как утверждает расследование центра "Досье", родила двоих детей от российского диктатора. По данным журналистов, у пары — два сына: Иван и Владимир. Первый мальчик появился на свет в 2015 году, второго Кабаева родила в 2019-м.

Сыновья Путина перемещаются исключительно на частных самолётах, яхтах и в бронированном поезде. Они живут в президентских резиденциях, не посещают школы и практически не общаются со сверстниками.

В СМИ сообщалось, что Иван увлекается хоккеем и для того, чтобы он мог тренироваться, на территории имения Путина построили отдельный каток и наняли профессионального тренера. Как отмечается, иногда Путин и сам выходит на лед с сыном, а Кабаева наблюдает за игрой из ложи, которая отделена тонированным стеклом.

Иван Путин (слева) и Владимир Путин в молодости (справа)

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известно про грузинскую "мать" президента России. В 2023 году Вера Путина умерла в 97 лет и была похоронена в грузинском селе, где прожила почти всю свою жизнь.