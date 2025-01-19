Путин не единственный ребенок? В архивах могли найти еще одного родственника, кто он

Это открытие стало первым документальным подтверждением существования этого человека в семье президента России.

В России могли найти данные о старшем брате президента РФ Владимире Путине. Но он скончался.

Об этом сообщают РосСМИ, ссылаясь на научного сотрудника Института истории обороны и блокады Ленинграда Валерия Григорчука. Данные он обнаружил в домовой книге.

В домовых книгах фиксировали данные о жителях старше 15 лет, включая их временные отъезды и информацию о родственниках. В конце каждой книги был перечень детей с указанием года рождения. Григорчук отметил, что документ, который он исследовал, хранится в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга и принадлежит к не сохранившемуся со времен войны дому в Петергофе.

Он показал страницу с записями, где фигурируют Владимир Спиридонович Путин и Мария Ивановна Путина. Рядом была зачеркнута запись "Олег Владимирович" с годом рождения 1937, что, по словам Григорчука, указывает на смерть человека.

Кстати, ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о деде Путине и действительно ли он великий шеф.

Это открытие стало первым документальным доказательством существования старшего брата Путина. Кроме того, Григорчук подчеркнул, что изучение домовых книг может помочь дополнить список жертв блокады Ленинграда. В настоящее время книга памяти "Блокада" содержит имена около 620 тысяч погибших, и, по его оценкам, домовые книги могут добавить еще не менее 50 тысяч имен.

Следует отметить, что Путин не всегда охотно делится историей своей семьи. Ему также приписывают роман с известной спортсменкой Алиной Кабаевой. Телеграф также писал, как выглядит его старшая дочь и что о ней известно.