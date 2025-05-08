Укр

В Москву на парад приехал "Спинь"? Путин не смог произнести имя Си Цзиньпиня (смешное видео)

Автор
Ирина Мазуренко
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Владимир Путин Новость обновлена 08 мая 2025, 14:15
Владимир Путин. Фото росСМИ

Подарки получил, а имя не выучил

Путин не смог правильно произнести имя главы Китая Си Цзиньпиня во время встречи в Москве, который все таки решился поехать к российскому диктатору на парад. Президент РФ назвал Си Цзиньпина чем-то похожим на "Сипиня".

Конфуз случился в начале переговоров в Кремле, где собрались большие команды чиновников обеих стран. Си прибыл в Москву на несколько дней и примет участие в параде 9 мая.

Китай снабжает оружие России для войны против Украины, а российский лидер даже не смог запомнить правильное произношение имени своего главного союзника.

Но это не первый его конфуз — раньше он перепутал фамилию президента Казахстана, советскую композиторшу Пахмутову со своим другом Патрушевым и не только.

Кстати, после встречи с главой Китая Путин заявил, что в параде на Красной площади будет участвовать расчет военнослужащих Китая. "Вместе с китайскими друзьями твердо стоим на страже исторической правды, защищаем память о событиях тех лет, противодействуем современным проявлениям неонацизма и милитаризма", – заявил глава Кремля.

Напомним, встреча Путина с китайским лидером проходит накануне запланированного на пятницу парада в Москве, куда прибыли и другие гости российского президента. Сербский президент облетел почти всю Евразию, чтобы увидеть главу Кремля, поскольку его почти всюду не пропускали.

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#Парад #Владимир Путин #Си Цзиньпин