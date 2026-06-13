Бензину вже нема у Москві та Пітері. Паливна криза в Росії та Криму набирає обертів (відео)

Російській владі не вдається вирівняти ситуацію, проблеми наростають

Паливна криза охоплює все більше регіонів Росії. Обмеження на продаж бензину запровадили вже й у столиці РФ Москві, у Санкт-Петербурзі та інших великих російських містах. Крім того, лише наростають проблеми з бензином в окупованому Криму.

"Телеграф" зібрав інформацію, що відбувається з пальним у Росії та на окупованих територіях. У Москві звичайні споживачі можуть заправити машину не більше ніж на 60 літрів за раз, у Санкт-Петербурзі — на 50 літрів. А у Казані та інших містах Татарстану на частині АЗС "Татнефть" продають не більше 20 літрів бензину на авто.

За даними опозиційного російського журналіста Олександра Невзорова, дефіцит бензину вже спостерігається в Бєлгородській, Курській, Псковській, Новгородській областях, у Санкт-Петербурзі, Карелії, Мурманській області, Бурятії, Воронезькій області, Краснодарському краї, Томській та Рязанській областях. "Не кажучи вже про окуповані території України", додає він.

Як розповідає Telegram-канал ASTRA, після удару по двох НПЗ (АТ "ТАНЕКО" та АТ "ТАІФ-НК") у російському місті Нижньокамськ (Татарстан) також виникли черги за бензином. Він подорожчав на 2-3 рублі за літр (до 1,86 грн).

Черга за бензином у Нижньокамську. Фото: ASTRA

Пабліки окупованого Донецька пишуть, що в місті ходять чутки, що з понеділка бензин продаватимуть лише за талонами.

Паливна криза у Криму

Агенти "АТЕШ" з різних районів окупованого Криму повідомляють, що проблеми з паливом набирають обертів. Півострів увійшов у літо 2026 без бензину.

"На автозаправках зник бензин, місцева окупаційна влада почала вводити ліміти на продаж палива, а потім повернулася до майже забутої для пострадянського простору практики — талонної системи. На АЗС діє обмеження до 20 літрів в одні руки, заборона на каністри та продаж лише за талонами. У Севастополі окупаційна влада була змушена тимчасово призупинити відпуск бензину навіть за талонами — через проблеми з постачанням", — йдеться у статті.

Черги під АЗС розтягуються на кілометри, люди займають її ще вночі. Багатьом довелося пересісти на громадський транспорт. Приватні перевізники скоротили роботу, а будівництва фактично встали.

Черга на АЗС. Фото: atesh.media

Процвітає нелегальна торгівля бензином

Водночас процвітає тіньова торгівля. У Telegram з'явилися боти, які відстежують наявність палива на конкретних заправках. "Бізнесмени" везуть бензин через Кримський міст і перепродують його з шаленою націнкою.

Почалися проблеми з продуктами

Крім того, є перебої з продуктами. Наприклад, у кримських супермаркетах вже запровадили обмеження на гречку та цукор.

Окупанти намагаються удавати, що проблеми немає

Окупаційна влада евакуаторами розганяє черги на АЗС та забороняє фотографувати скупчення автомобілів. Тих, хто перепродає талони чи саме паливо намагаються вирахувати.

Чому Крим без бензину

"Причина – системна. Атаки безпілотників та удари по ключових маршрутах постачання, що з'єднують Росію з Кримом через окуповані території, порушили логістику, а морські постачання ускладнені через ризики безпеки та знищення частини поромів. Якщо у січні-лютому 2026 року було п'ять-шість атак на НПЗ, то у травні вже 16", — пояснюють в "АТЕШ".

Туристичний сезон зірвано

Кількість бронювань готелів скоротилася на 31% порівняно з минулим роком. Туристи, які приїхали на власному транспорті, тепер не мають змоги виїхати через дефіцит палива.

Чи може паливна криза змінити ситуацію

За оцінкою координаторів "АТЕШ", все це може призвести до змін у ситуації навколо Криму. Фактична блокада російських логістичних маршрутів на півдні все ближче. Перевага України у застосуванні безпілотників вже зараз дозволяє майже повністю контролювати ключові шляхи постачання між Кримом та окупованою частиною Херсонської області.

У найближчій перспективі автошлях Р-280 — ключова артерія постачання російського угруповання на півдні — може опинитися під постійним впливом українських дронів. Це створить серйозні ризики для перекидання особового складу, боєприпасів, палива та іншої військової логістики між Кримом та окупованими територіями.

"На цьому фоні залежність півострова від логістичних маршрутів стає дедалі помітнішою. Будь-які перебої в роботі Керченського мосту або сухопутного коридору здатні ще більше посилити дефіцит палива та інших критично важливих товарів", — йдеться у статті.

Як розповідав "Телеграф", волонтер і засновник благодійного фонду Сергій Притула поділився своїм баченням, чи скоро окупанти "звалять" з Криму.