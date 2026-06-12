Россияне скоро "свалят" из Крыма? Притула о ситуации на полуострове

Украинские военные отрезают оккупированную часть от материка

Российские оккупанты рано или поздно будут вынуждены бежать из оккупированного Крыма, так как Силы Обороны реализуют стратегическую изоляцию оккупированного полуострова, россияне не могут поставлять туда горючее. Общественный деятель, волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула считает, что это не произойдет быстро.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина", комментируя слова главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, что скоро российские оккупационные войска будут бежать из Крыма. Притула согласен, но считает, что на это нужно время.

Сергей Притула. Фото: facebook.com/serhiyprytula

"Подозреваю, что это не близкая и не краткосрочная перспектива. Но в конечном итоге — да. Россиянам сваливать из Крыма будет "не впервой", они это уже проходили. И в этом контексте Крымский мост может им пригодиться, если наши его не развалят к тому времени", — говорит Притула.

Он отметил, что россияне в очень редких случаях завозят горючее по Крымскому мосту. Обычно эшелоны с цистернами там уже не идут из-за опасений атаки. Паромы, которыми пользовались оккупанты, потопили Силы Обороны. Кроме того, они берут под огневой контроль сухопутный коридор.

"Сейчас они вообще идут на совершение очередного военного преступления — рассуждают, как маскировать под гражданский транспорт свои топливозаправщики, цистерны и т.д. Нельзя этого делать, но они будут. Все равно им это не поможет, потому что наши выжгут к чертовой матери это все. Таким образом, там произойдет определенный социальный коллапс. А к чему он приведет? Давайте подождем, посмотрим", – отметил Притула.

В Крыму дефицит топлива — что известно

Еще с мая Силы Обороны планомерно работают над стратегической изоляцией Крыма. В частности, перерезают "сухопутный коридор", которым оккупанты завозили на полуостров горючее. Речь идет о трассе Р-280, соединяющей Ростов-на-Дону с Симферополем через оккупированные Донецк и Мариуполь.

Бензина уже нет и рядом с Крымом. Скриншот

Весной этого года ВСУ с помощью беспилотников дистанционно минировали этот путь. Обычно дроны сбрасывают взрывные устройства, срабатывающие при фиксации движения. Эти атаки направлены на военные машины и грузовики с товаром и горючим.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 11 июня в оккупированном Крыму было атаковано несколько важных мостов. Важные транспортные магистрали расположены в Армянске, который после атак на Чонгарский мост был главным объездным путем.