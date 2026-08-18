Экс-невеста Кличко перед смертью нуждалась в костылях: появились тревожные кадры (видео)

Актриса с трудом передвигалась

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В последние месяцы жизни Хейден Панеттьери испытывала проблемы со здоровьем и жаловалась на сильные боли в спине. Примерно за месяц до смерти актрису заметили в аэропорту Лос-Анджелеса с костылями — она передвигалась с трудом и сильно опиралась на вспомогательные средства.

Кадры, опубликованные TMZ, были сняты в марте. Панеттьери рассказала фотографу, что у нее защемило нерв в пояснице, но заверила, что идет на поправку. После разговора актриса медленно села в ожидавший ее внедорожник.

Hayden Panettiere was seen using crutches months before her death.



🎥: LionsShareNews pic.twitter.com/MPrnWi6zHg — TMZ (@TMZ) August 17, 2026

Вскоре после съемки этого видео Панеттьери отправилась в рекламный тур своих мемуаров This Is Me: A Reckoning. По словам источника из окружения актрисы, в течение последнего года она регулярно жаловалась на боли в спине.

Детали смерти Хейден Панеттьери

Актриса скончалась в воскресенье, 16 августа, в Гринвилле (Южная Каролина), всего за пять дней до своего 37-летия. После вызова 911 на место прибыли полицейские, парамедики и пожарные. Медики пытались реанимировать Панеттьери, в том числе проводили сердечно-легочную реанимацию и интубацию. В 14:32 была зафиксирована ее смерть.

На следующий день коронер округа Гринвилл Майк Эллис сообщил, что в ходе вскрытия у актрисы не обнаружили видимых травм или повреждений, передает издание Hawaii News Now. При этом окончательная причина и обстоятельства смерти пока не установлены — для этого потребуются дополнительные исследования. В квартире Панеттьери также обнаружили препарат для экстренной помощи при передозировке.

По словам соседа, никто из жильцов не знал, что актриса проживала в этом доме. Панеттьери приехала в Гринвилл из Лос-Анджелеса всего за сутки до смерти вместе с бойфрендом Брайаном Хикерсоном. Полиция находилась у дома около восьми часов.

Хейден Панеттьери и Брайан Хикерсон. Фото: Getty Images

Жильцам многоквартирного дома направили уведомление, в котором сообщили, что произошедшее не рассматривается как преступление и угрозы для окружающих нет.

Напомним, что Панеттьери получила широкую известность благодаря сериалу "Герои" и фильмам франшизы "Крик". В прошлом она состояла в отношениях с украинским боксером Владимиром Кличко, с которым у нее есть дочь Кая-Евдокия.