Дешевле и хуже по качеству: что скрывает надпись "дефрост" на рыбе в супермаркете

Внешний вид и цена продукта могут подсказать больше, чем кажется на первый взгляд

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

При выборе рыбы покупателям в супермаркете стоит внимательно смотреть на ценники. Надпись "дефростированная" означает, что продукт уже был заморожен, а затем разморожен перед продажей.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал исполнительный директор ГО "Союз потребителей Украины" Максим Несмиянов. По его словам, это обязательное требование по маркировке продукта.

"Если в супермаркете продается дефростированная рыба, там написано "дефростированная", то она была заморожена и ее разморозили и продают", — говорит собеседник.

Как отличить замороженную рыбу. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Кроме информации на упаковке, определить состояние рыбы можно и визуально. Есть отдельные признаки, которые могут выдать ранее замороженную рыбу. Как говорит Несмиянов, у свежей рыбы обычно более прозрачные и яркие глаза, тогда как после разморозки они становятся тусклее.

Дефростированная рыба / "Варус"

К тому же, глубокозамороженная рыба является отдельной категорией товара и обычно ее продают дешевле. Качество ее, соответственно, также ниже.

"То есть там визуально можно понять, что рыба свежая – не свежая. Глубокая заморозка – это все-таки глубокая заморозка, это другой товар, он дешевле и по качественным характеристикам однозначно ниже", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему нас обманывают в супермаркетах, когда мы покупаем замороженную рыбу.