Главный страх кассира "АТБ": за какую просьбу покупателя сотрудника могут тут же уволить

Кассир не имеет права согласиться

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Покупатели иногда просят кассиров "не пробивать" товар через кассу — например, отдать его "взаймы" или рассчитаться наличными лично. Однако для работников такая схема категорически запрещена.

Об этом "Телеграфу" рассказал работник "АТБ", пожелавший остаться анонимным.

Он объяснил, что любые расчеты вне касс являются грубым нарушением внутренних правил компании.

"Нет, так делать нельзя. Это строго запрещено, и за это могут сразу уволить", — рассказал собеседник.

Работа кассиром "АТБ". Фото: Сгенерировано ИИ "Телеграф"

Также работник отметил, что при проведении акций в магазинах "АТБ" могут устанавливаться ограничения на количество товара, которое разрешено приобрести одному покупателю. По его словам, конкретный лимит определяется условиями каждого отдельного акционного предложения.

Кроме того, он рассказал "Телеграфу", что сотрудники сети "АТБ" обязаны соблюдать внутренний кодекс правил. В частности, кассиры не могут без веских оснований отказывать покупателям в обслуживании.

По словам собеседника, кассирам "АТБ" запрещено обсуждать с покупателями темы, не касающиеся их обслуживания. Речь идет, в частности, о личных разговорах, не связанных с исполнением служебных обязанностей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в "АТБ" делают с уже не подходящими для продажи фруктами.