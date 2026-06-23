Топливный кризис дошел до отдаленных регионов России: карта, где ввели ограничения

В список попали даже области в тысячах километрах от украинской границы

В большинстве регионов и областей России ввели ограничения на продажу горючего на АЗС. Известно по меньшей мере о 22 частях, включая Москву и Санкт-Петербург с областями. По состоянию на 23 июня были введены ограничения и в очень отдаленных от линии фронта областях.

На карте, собранной "Телеграфом", наглядно видно, что к флешмобу присоединилась основная часть европейской части РФ и не только. В частности, за последние сутки добавились:

Новосибирская область, где пока еще не определили точное количество литров,

Омская, где отпускают по 40 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки (на трассе – до 200 л дизеля),

Воронежская – 30 л бензина и 60 л дизеля, на трассе 60 и 200 л соответственно

Иркутская — часть АЗС закрыли, на части ограничили отпуск

Саратовская – ограничения для физлиц с 23 по 30 июня не более 30 литров на машину.

В некоторых отдаленных от Украины регионах ограничения вводили частично, порайонно, в частности, в Хабаровском крае.

Где в России ввели ограничения на продажу бензина/Инфографика "Телеграф"

Заметим, ограничения на продажу бензина в той или иной форме (лимиты в одни руки, запрет продаж в канистры, продажа по талонам и т.д.) Россия также вводит на оккупированных территориях, в Крыму и на Луганщине.

Основной причиной введения ограничений стал дефицит бензина, возникший из-за сокращения работы российских нефтеперерабатывающих заводов после серии ударов украинских дронов по НПЗ, нефтебазам и логистической инфраструктуре. Поэтому часть предприятий была остановлена или работала с ограничениями.

В отличие от регионов РФ и других оккупированных территорий, Крым переживает дефицит бензина еще и из-за того, что россияне не могут его туда поставлять. Силы обороны держат дороги по суше на оккупированный полуостров под контролем, а также повредили паромы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что дефицит горючего в России дошел до того, что самолеты заправляют бензином для машин. Большие авиалайнеры на таком не летают, а вот малая авиация может.