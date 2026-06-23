Паливна криза дісталась віддалених регіонів Росії: карта, де ввели обмеження

До списку потрапили навіть області за тисячі кілометрів від українського кордону

В більшості регіонів та областей Росії ввели обмеження на продаж пального на АЗС. Відомо щонайменше про 22 частини, включно з Москвою та Санкт-Петербургом з областями. Станом на 23 червня ввели обмеження і в дуже віддалених від лінії фронту областях.

На карті, зібраній "Телеграфом" наочно видно, що до флешмобу долучилась основна частина європейської частини РФ і не тільки. Зокрема, за останню добу додались:

Новосибірська область, де наразі ще не визначили точну кількість літрів,

Омська, де відпускають по 40 літрів бензину та 60 літрів дизеля в одні руки (на трасі — до 200 л дизеля),

Воронезька — 30 л бензину та 60 л дизеля, на трасі 60 та 200 л відповідно

Іркутська — частину АЗС закрили, на частині — обмежили відпуск

Саратовська — обмеження для фізосіб з 23 по 30 червня не більше 30 літрів на машину.

В деяких віддалених від України регіонах обмеження вводили частково, порайонно, зокрема — у Хабаровському краї.

Де в Росії ввели обмеження на продаж бензину/ Інфографіка "Телеграф"

Зауважимо, обмеження на продаж бензину в тій чи іншій формі (ліміти в одні руки, заборона продажу в каністри, продаж за талонами тощо) Росія також вводить на окупованих територіях, в Криму та на Луганщині.

Основною причиною запровадження обмежень став дефіцит бензину, який виник через скорочення роботи російських нафтопереробних заводів після серії ударів українських дронів по НПЗ, нафтобазах та логістичній інфраструктурі. Через це частина підприємств була зупинена або працювала з обмеженнями.

На відміну від регіонів РФ та інших окупованих територій, Крим переживає дефіцит бензину ще і через те, що росіяни не можуть його туди постачати. Сили оборони тримають дороги сушею на окупований півострів під контролем, а також пошкодили пороми.

Раніше "Телеграф" розповідав, що дефіцит пального в Росії дійшов до того, що літаки заправляють бензином для машин. Величезні авіалайнери на такому не літають, а от мала авіація може.