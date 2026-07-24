Спасать Россию не хотят: как Китай не оправдал ожиданий Путина

РФ накрывает рецессия

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Россия не получает от Китая финансовую поддержку, на которую рассчитывал глава России Владимир Путин. Пекин не намерен спасать Российскую Федерацию, заявил бывший замминистра энергетики РФ Владимир Милов.

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По его словам, до сих пор России едва удавалось избегать рецессии благодаря значительным дополнительным доходам, полученным в результате войны на Ближнем Востоке. Она подтолкнула вверх цены на сырье и, соответственно, российские доходы. Но рецессия возвращается, отметил Владимир Милов.

Владимир Милов. Фото Forbes

Для справки: рецессия – это фаза экономического цикла, в ходе которой происходит замедление деловой активности. Она проявляется спадом валового внутреннего продукта (ВВП) в течение двух кварталов подряд, уменьшением объемов производства, снижением потребительских расходов и ростом уровня безработицы.

"Кроме того, есть инфляция, которую Центральный банк и правительство не смогли обуздать, несмотря на несколько лет чрезвычайно жесткой монетарной политики и высоких процентных ставок", — отметил бывший замминистра энергетики РФ.

Из-за санкций Москва отрезана от международных финансовых рынков и не имеет возможности занимать средства. Россия может брать деньги только на внутреннем рынке, но это невыгодно из-за высоких процентных ставок.

"Даже Китай не предоставляет тех кредитов и финансовой поддержки, на которые рассчитывал Путин, Пекин не намерен спасать Россию", — констатировал Милов.

Напомним, эксперты рассказали, что осень текущего года может стать тем периодом, когда у Украины и России может появиться окно возможностей для переговоров. Однако говорить о скором завершении войны пока преждевременно.