Протесты в поддержку Федорова становятся бессрочными: акции анонсировали в Украине и за границей

Участники заявляют, что вопрос касается не только кадровых решений, но и технологического развития страны.

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В Украине 24 июля анонсирована бессрочная акция протеста против отставки Михаила Федорова с должности Министра обороны. Присоединиться к ней планируют и за границей.

В частности, в "Сообществе поддержки" в соцсетях публикуют список городов, где планируются акции. В их числе не только областные центры. Запланировано проведение протестов в Киеве, Харькове, Львове, Одессе, Запорожье, Днепре, Ровно, Ивано-Франковске, Черкассах, Полтаве, Хмельницком, Луцке, Черновцах, Тернополе, Виннице, Николаеве, Кривом Рогу, Сумах, Чернигове, Кременчуге, Каменском, Гайсине, Коломые, Конотопе, Дрогобыче, Каменце-Подольском, Переяславе, Дрогобыче, Белой Церкви. Из зарубежных локаций — Варшава.

Сам Федоров накануне подчеркнул, что, несмотря на попытки президента найти ему другое назначение, он не согласится на должность, кроме Министра обороны.

Сегодня в государстве только три должности, которые кроме военных на поле боя реально определяют ход войны, — Президент Украины, Министр обороны и Главнокомандующий Вооруженными силами Украины. Именно поэтому я не соглашаюсь ни на другую должность, кроме должности Министра обороны Михаил Федоров, бывший министр обороны

Отметим, часть требований митингующих президент уже выполнил, в частности, они требовали отставки бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Но, как пишет телеграм-канал "Ящик Пандоры", для многих участников акции вопрос уже не только у Федора. Россия готовит масштабную мобилизацию, а в Украине мобилизационный резерв невелик и окончен. Противопоставить что-либо российскому нашествию можно только технологическим ростом, уверен автор.

"Вопрос не в Федорове. Вопрос в том, что украинцев не останется, если в ближайшие месяцы не произойдет еще более радикального технологического развития страны", — говорится в сообщении. "Или технологически выйдем на радикально иной уровень, или перестанем существовать. Других вариантов — не существует, или они имеют слишком малый шанс на существование", — резюмируется ситуация и отмечается — при принудительной мобилизации на улицах с применением силы война будет проиграна в ближайшие годы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на митинге выступали за возвращение Федорова, потому что он "воюет не мясом, а технологиями". Также звучали лозунги за возвращение военнопленных.