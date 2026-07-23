До зимы война не кончится? Когда на самом деле могут начаться переговоры с Путиным

Эксперты рассказали, к какому сценарию стоит готовиться

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Осень текущего года может стать тем периодом, когда у Украины и России может появиться окно возможностей для переговоров, однако говорить о скором завершении войны пока преждевременно.

Такой вывод в комментарии "Телеграфу" сделали эксперты, оценивая перспективы ближайших месяцев. Они прокомментировали недавнее заявление советника Офиса президента Сергея Лещенко.

В частности, мы поинтересовались у собеседников, насколько реалистичен такой сценарий, действительно ли осенью возможно замедление боевых действий, появление у России интереса к переговорам и насколько выгодным для Украины будет прекращение огня по нынешней линии столкновения.

Линия фронта. Карта: DeepState

Для понимания ситуации:

Лещенко в одном из телеэфиров заявил, что активная фаза войны может завершиться уже в ближайшие два-три месяца из-за изменения погоды на фронте и давления на Россию.

В настоящее время наблюдается определенное затишье в переговорах, но после завершения активной фазы боевых действий ситуация может измениться.

Кроме того он сказал, что украинские "дальнобойные санкции" должны усилить влияние на России. По словам Лещенко, должно вынудить россиян переосмыслить ситуацию.

"То есть их экономика должна ощутить этот удар. И общество должно почувствовать и понять, что если оно, российское общество, не станет приводить самого Путина в сознание, то им, самим россиянам, будет от этого только хуже", — подытожил Лещенко.

Есть две стратегии

В эксклюзивном комментарии для "Телеграфа" военный аналитик и военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко сказал, что сейчас существует две стратегии Сил обороны и в целом государства.

"Первая — это действительно давление на фронте, останавливая врага, нанося ему максимальные потери, срывая наступательные усилия противника, плюс нашими дальнобойными ударами, морской блокадой и возникновением экономических проблем и проблем в военной экономике России надавить и создать предпосылку, чтобы Путин был готов к переговорам в ноябре. А к этому моменту будет этап эскалации", — объясняет он.

Александр Мусиенко

Если данный план не сработает, то это станет понятно уже в сентябре-октябре. По словам Мусиенко, индикатором может быть дополнительная мобилизация в России, — это значит, что война переходит в зимний период. В таком случае окно возможностей для переговоров может появиться следующей весной.

"То есть, вот таких два сценария событий могут быть. Ну, а фактически на сегодняшний день еще есть шанс запустить процессы, чтобы это было реализовано по Плану А. Но я больше склоняюсь к тому, что нам нужно готовиться, что война будет переходить в зимние условия: готовить соответственно наши стратегии для того, чтобы противодействовать врагу, продолжать владеть инициативой на фронте, продолжать наносить удары по объектам, имеющим стратегическое значение для российской военной экономики и военно-промышленного комплекса", — подытожил эксперт.

Почему ближайшие 2–3 месяца называют определяющими

Соучредительница и руководитель аналитического отдела Украинского центра безопасности и сотрудничества Оксана Кузан в комментарии "Телеграфу" напомнила, что ранее президент Владимир Зеленский говорил о существовании "окна возможностей" для переговоров с Россией о завершении войны. В то же время глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщал, что мирный процесс не законсервирован, а замедлен.

По ее словам, учитывая вчерашние обсуждения президента и представителей Вашингтона, встречи делегации США и России на Филиппинах, переговорный процесс может снова возобновиться, на фоне усиления эскалации с обеих сторон.

"В первом полугодии 2026 темпы продвижения российской оккупационной армии упали до самого низкого уровня с 2023 года и составили в среднем 130 кв км в месяц. Несмотря на отсутствие продвижений, Россия продолжает наращивать количество штурмовых действий — с апреля этот показатель постоянно растет и уже превысил 7 тысяч в месяц, однако это не приносит им достижений. Враг ежемесячно теряет около 30 тысяч человек, это столько же людей, сколько и рекрутирует за этот промежуток", — отметила Кузан.

Кроме того, до отсутствия значимых успехов на фронте Украина продолжает наносить удары средней и большой дальности в рамках кампаний "логистический локдаун" и истощения враждебной экономики.

"Силы обороны на ежемесячной основе наносят удары по российским НПЗ, объектам военно-промышленного комплекса и логистике. Потери мощностей по переработке нефти уже оцениваются на уровне 40%, а ущерб от ударов по логистическим складам насчитывает миллиарды долларов США. С каждым поражением Россия становится еще более уязвимой, что не позволяет ей занимать "позицию силы" и диктовать собственные условия в контексте мирных переговоров. В случае продолжения таких тенденций враг объективно предстанет перед необходимостью принимать оперативную паузу для восстановления резервов и стабилизации собственной экономики", — говорит собеседница.

Оксана Кузан

Она добавила, что нынешние темпы эскалации ударов и потеря инициативы со стороны России на значительных участках поля боя позволяют говорить об открытии "окна возможностей" в ближайшие месяцы.

"Именно поэтому слова о "2-3 месяцах" сегодня выглядят реалистичными, но этот расчет основан на сочетании двух ключевых факторов. Первый – это упомянутое выше некоторое ресурсное истощение русской армии, замедление темпов продвижения. Второй – это "сезонность фронта": с началом октября и в течение ноября погодные условия критически усложняют ведение интенсивных механизированных штурмов и растягивают логистику. Поэтому замирание активных боевых действий в этот период не просто вероятным, а вполне закономерным", — полагает Кузан.

Согласно ее мнению, Россия будет искать способы легитимизировать остановку на фронте, дабы выиграть время для перегруппировки, накопления техники, обучения новобранцев и восстановления ракетного арсенала. То есть, желание переговоров будет продиктовано не стремлением к стабильному миру, а возможностью подготовить войско к новым наступлениям.

"Украина же всегда говорила о готовности к реальному мирному процессу при первоочередном условии — остановке огня и продвижении по нынешней линии фронта. Последующие любые мирные переговоры могут быть реализованы исключительно при предоставлении надежных гарантий безопасности. Пока мы не получили никаких гарантий — нет предметной дискуссии. Основная цель – не дать России возможность обмануть Украину и наших партнеров, чтобы после короткого перерыва Москва не могла начать новые боевые действия, новое наступление", — резюмировала собеседница.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Владимир Зеленский Зеленский сделал ряд важных заявлений про тяжелую зиму, должность Михаила Федорова, про Александра Сырского и многое другое.