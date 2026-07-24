Рятувати Росію не хочуть: як Китай не виправдав очікувань Путіна

РФ накриває рецесія

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Росія не отримує від Китаю фінансової підтримки, на яку розраховував глава Росії Володимир Путін. Пекін не має наміру рятувати Російську Федерацію, заявив колишній заступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов.

Детально читайте у матеріалі "Телеграфа": Крах "бензоколонки": чому Путін в істериці від ситуації в Росії

За його словами, досі Росії ледве вдавалося уникати рецесії завдяки значним додатковим доходам, отриманим внаслідок війни на Близькому Сході. Вона підштовхнула вгору ціни на сировину і, відповідно, російські доходи. Але рецесія повертається, зазначив Володимир Мілов.

Володимир Мілов. Фото Forbes

Для довідки: рецесія — це фаза економічного циклу, під час якої відбувається уповільнення ділової активності. Вона проявляється спадом валового внутрішнього продукту (ВВП) протягом двох кварталів поспіль, зменшенням обсягів виробництва, зниженням споживчих витрат та зростанням рівня безробіття.

"Крім того, маємо інфляцію, яку Центральний банк і уряд не змогли приборкати, попри кілька років надзвичайно жорсткої монетарної політики та високих процентних ставок", — зазначив колишній заступник міністра енергетики РФ.

Через санкції Москва відрізана від міжнародних фінансових ринків та не має змоги позичати кошти. Росія може брати гроші лише на внутрішньому ринку, але це невигідно через високі відсоткові ставки.

"Навіть Китай не надає тих кредитів і фінансової підтримки, на які розраховував Путін, Пекін не має наміру рятувати Росію", — констатував каже Мілов.

Нагадаємо, експерти розповіли "Телеграфу", що осінь поточного року може стати тим періодом, коли в України та Росії може з’явитися вікно можливостей для переговорів. Проте говорити про швидке завершення війни поки що передчасно.