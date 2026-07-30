Предприниматель вряд ли пойдет на эскалацию конфликта с российскими властями

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров не будет делать радикальных шагов против российских властей. Накануне его официально внесли в список террористов и экстремистов в РФ, а также объявили в национальный розыск.

Об этом заявил искусственный интеллект ChatGPT в ответ на соответствующий запрос "Телеграфа". ИИ считает, что Дуров не отключит Telegram в РФ, ведь это нанесет вред не только Кремлю, но и россиянам.

ChatGPT отметил, что наиболее реалистичным ответом выглядят публичная кампания, судебное противодействие и дальнейшее развитие инструментов защиты приватности и обхода блокировок, а не какие-либо радикальные действия против российских пользователей или инфраструктуры.

Искусственный интеллект Gemini поддерживает мнение "коллеги". ИИ считает, что в текущей ситуации главный "удар" Дурова по системе госконтроля РФ заключается в сохранении работоспособности Telegram как независимого информационного пространства, которое российские власти не могут ни заблокировать окончательно, ни подчинить своим требованиям.

Искусственный интеллект Claude уверен, что Дуров не заинтересован в эскалации ситуации. По мнению ИИ, Дуров не нанесет реальный "удар по РФ" в смысле активных ответных действий (утечки информации, блокировки функций для силовых структур и т.п.).

Ранее "Телеграф" показывал, как в юности выглядел Дуров. Павел очень изменился с того времени и стал завидным холостяком.