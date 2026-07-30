Пора искать альтернативу? Как долго Украина будет стоять на "мосту к членству" в НАТО

Перспективы вступления Украины пока остаются неопределенными

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После саммита в Вашингтоне 2024 года Украина находится на так называемом "мосту к членству" в НАТО, однако дискуссии о непосредственном вступлении приостановлены. А деятельность Совета Украина — НАТО сейчас больше сосредоточена на обеспечении дальнейшей поддержки Сил обороны, чем на вопросе членства.

Об этом эксклюзивному интервью "Телеграфу" рассказал аналитик Института Европейского Союза по вопросам безопасности (EUISS) в Брюсселе Джузеппе Спатафора. По его словам, наше государство должно стремиться стать полноправным членом ЕС.

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Эксперт считает, что кроме НАТО Украина может присоединяться к другим форматам оборонного сотрудничества. Ведь позиция администрации нынешнего президента США и, вероятно, следующих глав Белого дома может надолго затормозить процесс ее вступления в Альянс.

"Я считаю, что обсуждение вопроса членства в НАТО приостановлено. Совет Украина — НАТО продолжает работать, но его деятельность больше сосредоточена на обеспечении дальнейшей поддержки Киева и анализе полученного опыта, чем на вопросе членства", — сказал Спатафора.

Он отметил, что сейчас некоторые могут надеяться, что, если процесс переговоров о вступлении Украины будет продолжаться и после следующих президентских выборов, официальный Киев снова приблизится к вступлению в НАТО. Однако не ясно, захотят ли будущие президенты США обеспечить членство Украины.

Джузеппе Спатофора

"Администрация Байдена публично поддерживала это, но за кулисами тормозила процесс. Кроме того, есть и другие страны, которые могут заблокировать это. Я бы сосредоточился как можно больше на интеграции вооруженных сил Украины в европейские структуры — НАТО, JEF*, ЕС и другие — сохраняя при этом членство как возможность, хотя перспективы этого неопределенны", — пояснил Спатафора.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре, 2026 год. Фото Axios

*Для справки: JEF (Joint Expeditionary Force, на украинском — Объединенные экспедиционные силы) – это североевропейская коалиция быстрого реагирования, возглавляемая Великобританией. В нее входят 10 стран: Великобритания, Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция. Украина имеет статус расширенного партнера в организации.

В то же время эксперт подчеркнул, что Украине следует стремиться к полноправному вступлению в Европейский Союз. Это, по его мнению, это имеет не менее важное значение.

"Что касается ЕС, следует стремиться к полному вступлению, но и здесь существует немало препятствий, и стоит отметить, что это имеет меньшее значение для обороны как таковой, ведь средства сдерживания ЕС не такие мощные, как у НАТО, но важно двигаться вперед в направлении вступления, чтобы отправить политический сигнал Украине и России. Не забывайте: первое российское вторжение в Крым и поддержка агрессии на Донбассе в 2014 году начались именно в ответ на вопросы членства Украины в ЕС, а не в НАТО", — резюмировал Спатафора.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в НАТО заговорили об уникальном шансе и окне возможностей для Украины в войне с Россией. Речь идет о ближайшем времени.