"Впервые такое вижу": в Украине заметили редкого кузнечика-мутанта (фото)

Такие особи чаще всего долго не живут

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Украинка запечатлела кузнечика с необычной раскраской. Вероятнее всего, ей повстречался редкий "мутант".

О неожиданной встрече рассказала пользовательница социальной сети Threads под ником evheniia.uawm. По её словам, такой экземпляр она видит впервые в жизни.

"Делюсь с вами находкой дня", — пишет девушка.

Розовый кузнечик

Действительно, на прикрепленном фото можно увидеть кузнечика необычного розового цвета.

Как подсказала нейросеть Gemini, опубликованный кадр — не "Фотошоп". Это настоящее, не фейковое природное явление под названием эритризм (редкая генетическая мутация). Суть отклонения заключается в том, что у таких особей нарушена выработка естественного (зеленого или коричневого) пигмента, а красный цвет начинает преобладать. Грубо говоря, мутация схожа с альбинизмом только с перекосом в розовый цвет.

Также ИИ подсказывает, что на самом деле розовые кузнечики появляются не так уж и редко, однако встретить их в природе — большая удача. Без естественной маскировки они быстро становятся добычей для хищников.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинка обнаружила у себя в саду необычного паука с экзотической внешностью. Он способен менять свой окрас, как настоящий хамелеон.