"Впервые такое вижу": в Украине заметили редкого кузнечика-мутанта (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Такие особи чаще всего долго не живут
Украинка запечатлела кузнечика с необычной раскраской. Вероятнее всего, ей повстречался редкий "мутант".
О неожиданной встрече рассказала пользовательница социальной сети Threads под ником evheniia.uawm. По её словам, такой экземпляр она видит впервые в жизни.
"Делюсь с вами находкой дня", — пишет девушка.
Действительно, на прикрепленном фото можно увидеть кузнечика необычного розового цвета.
Как подсказала нейросеть Gemini, опубликованный кадр — не "Фотошоп". Это настоящее, не фейковое природное явление под названием эритризм (редкая генетическая мутация). Суть отклонения заключается в том, что у таких особей нарушена выработка естественного (зеленого или коричневого) пигмента, а красный цвет начинает преобладать. Грубо говоря, мутация схожа с альбинизмом только с перекосом в розовый цвет.
Также ИИ подсказывает, что на самом деле розовые кузнечики появляются не так уж и редко, однако встретить их в природе — большая удача. Без естественной маскировки они быстро становятся добычей для хищников.
Ранее "Телеграф" сообщал, что украинка обнаружила у себя в саду необычного паука с экзотической внешностью. Он способен менять свой окрас, как настоящий хамелеон.