Підприємець навряд чи піде на ескалацію конфлікту з російською владою

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Засновник "ВКонтакте" та Telegram Павло Дуров не робитиме радикальних кроків проти російської влади. Напередодні його офіційно внесли до списку терористів та екстремістів у РФ, а також оголосили у національний розшук.

Про це заявив штучний інтелект ChatGPT у відповідь на відповідний запит "Телеграфа". ШІ вважає, що Дуров не відключить Telegram у РФ, адже це завдасть шкоди не тільки Кремлю, а й росіянам.

ChatGPT зазначив, що найбільш реалістичною відповіддю виглядають публічна кампанія, судова протидія та подальший розвиток інструментів захисту приватності та обходу блокувань, а не будь-які радикальні дії проти російських користувачів чи інфраструктури.

Штучний інтелект Gemini підтримує думку колеги. ШІ вважає, що в поточній ситуації головний "удар" Дурова по системі держконтролю РФ полягає у збереженні працездатності Telegram як незалежного інформаційного простору, який російська влада не може ні заблокувати остаточно, ні підкорити своїм вимогам.

Штучний інтелект Claude упевнений, що Дуров не зацікавлений в ескалації ситуації. На думку ШІ, Дуров не завдасть реального "удару по РФ" у сенсі активних дій у відповідь (виток інформації, блокування функцій для силових структур тощо).

Раніше "Телеграф" показував, як у юності виглядав Дуров. Павло дуже змінився з того часу і став завидним холостяком.