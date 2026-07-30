Над одним из городов Украины создадут "купол" от дронов: будет три уровня защиты

Для масштабирования защиты потребуются большие средства

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Харьков может стать первым городом Украины с многоуровневой защитой от FPV-дронов. Экспериментальный проект будет сначала реализован на отдельном участке, а в случае успешности – масштабируется на весь город.

Об этом в эфире "Радио Хартия" сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Вокруг Харькова создадут "купол" для защиты от FPV-дронов на оптоволокне:

I уровень: "Купол" за пределами города будет перехватывать дроны еще на подлете к Харькову

II уровень: На Окружной дороге и ключевых магистралях обустроят антидроновые коридоры и защитные сетки

III уровень: Если дроны прорвутся, их будут уничтожать мобильные огневые группы

Олег Синегубов. Фото: Открытые источники

"Мы уже неделю прорабатываем со Вторым корпусом НГУ "Хартия" экспериментальный проект, который будет реализовываться на определенном участке территории, не будем говорить, где — активного противодействия. Если он будет успешным — а я верю, что он будет успешным — мы будем его имплементировать на всю территорию, создавать вокруг Харькова такой "купол" защиты от FPV-дронов на оптоволокне", — сказал глава ОВА.

По словам Синегубова, средства для финансирования эксперимента предоставит областной бюджет. Но для масштабирования защиты потребуются большие суммы, которые придется привлекать.

"У нас бы днем было около ста FPV на оптоволокне на город Харьков. И мы понимаем, какие могут быть последствия. Поэтому когда мы говорим "эксперимент" — это не что-то придуманное с нуля. Это уже работает на фронте, однако адаптировано к той ситуации, к тем потребностям, которые есть. Оно будет эффективно однозначно. Сейчас будем приступать к его реализации", — сообщил чиновник.

Он также поделился статистикой противодействия крупным ударным дронам типа "Шахед" или "Италмас". По его данным, с начала года в Харьковской области были обезврежены две тысячи барражирующих дронов, из них 476 – в июне.

Напомним, 28 июля в результате удара реактивного "Шахеда" по Новобаварскому району Харькова пострадали пять человек. Повреждены около 200 квадратных метров крыши пятиэтажного жилого дома. По словам городского головы Игоря Терехова, также выбиты окна в пяти соседних многоэтажках и частном доме, повреждены электросети.