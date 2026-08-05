Путин назначил новых генералов на ключевые направления войны с Украиной. Что о них известно

Ротация в армии РФ показывает, что в Кремле даже не думают о мире

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Президент России Владимир Путин сделал несколько перестановок в высшем командовании российских войск. Речь идет о постах, связанных с войной в Украине.

Об этом сообщают российские СМИ. Глава Кремля назначил Валерия Солодчука главой службы тыла Минобороны РФ.

Валерий Солодчук — генерал-полковник (2025) и Герой Российской Федерации (2025) командовал 36-й общевойсковой армией с января 2020 по май 2022 года. Он принимал непосредственное участие в российском вторжении в Украину и, по данным международной юридической организации Global Rights Compliance, входит в число российских командиров, ответственных за массовые убийства мирных жителей в Буче (Киевская область). С мая 2025 по август 2026 года был командующим войсками Центрального военного округа и группировкой войск "Центр", действующей на территории Украины.

Кроме того, принимал непосредственное участие в преступной деятельности на территории Украины в начале войны на Донбассе (2014—2015 года).

Валерий Солодчук/Фото: Wiki

Должность Солодчука получил Андрей Иванаев. Теперь он возглавляет российскую группировку "Центр", которая ведет штурмовые действия на Покровском и Лиманском направлениях, Краматорско-Славянском рубеже и частично в Днепропетровской области.

Андрей Иванаев — генерал-полковник (2025) занимал должность командующего 20-й гвардейской общевойсковой армией Западного военного округа с апреля 2018 по декабрь 2022 года, а с ноября 2024 года возглавляет войска Восточного военного округа.

Андрей Иванаев/Фото: Wiki

Группировку "Восток" возглавил Петр Болгарев.

Петр Болгарев — Генерал-лейтенант, командующий 29 общевойсковой армией, в/ч 32853 — 29 общевойсковая армия Восточного ВО ВС РФ. Принимал непосредственное участие в планировании и организации российского военного вторжения 24 февраля 2022 года в Украину.

Российская группировка "Восток" ведет активные наступательные и позиционные бои на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей, сосредоточившись на запорожском направлении в районах Гуляйполя и Орехова.

Петр Болгарев/Фото: Wiki

Войска беспилотных систем ВС РФ возглавил Денис Лямин.

Денис Лямин — генерал-полковник (2025). С февраля 2022 — один из командиров вторжения в Украину со стороны Крыма. С июля по октябрь 2023 года — командующий 58-й гвардейской общевойсковой армией. Начальник штаба Центрального военного округа с октября 2023 года.

Войска беспилотных систем ВС РФ — отдельный род войск в составе ВС РФ, предназначенный для ведения боевых действий с использованием воздушных, наземных и надводных беспилотных систем. Формирование и организационное оформление этого рода войск активно осуществлялось в 2024–2025 годах. Назначение Лямина призвано ускорить завершение формирования этого нового рода войск и систематизировать применение дронов в боевых действиях.

Денис Лямин/Фото: Wiki

Ранее сообщалось, что Украина перехватила инициативу на поле боя, значительно расширив дальнобойные удары по целям на территории России – от нефтеперерабатывающих заводов до складов компании Wildberries. Эти удары все больше приносят цену войны в повседневную жизнь рядовых россиян.