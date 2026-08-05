Путін призначив нових генералів на ключові напрями війни із Україною. Що про них відомо

Ротація в армії РФ показує, що в Кремлі навіть не думають про мир

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Президент Росії Володимир Путін зробив кілька перестановок у найвищому командуванні російських військ. Йдеться про посади, пов’язані з війною в Україні.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Глава Кремля призначив Валерія Солодчука головою служби тилу Міноборони РФ.

Валерій Солодчук — генерал-полковник (2025) та Герой Російської Федерації (2025) командував 36-ою загальновійськовою армією з січня 2020 по травень 2022 року. Він брав безпосередню участь у російському вторгненні в Україну та, за даними міжнародної юридичної організації Global Rights Compliance, входить до числа російських командирів, відповідальних за масові вбивства мирних жителів у Бучі (Київська область). З травня 2025 по серпень 2026 року був командувачем військ Центрального військового округу та угрупуванням військ "Центр", що діє на території України.

Крім того, брав безпосередню участь у злочинній діяльності на території України на початку війни на Донбасі (2014—2015 роки).

Валерій Солодчук/Фото: Wiki

Посаду Солодчука отримав Андрій Іванаєв. Тепер він очолює російське угруповання "Центр", яке веде штурмові дії на Покровському та Лиманському напрямках, Краматорсько-Слов’янському рубежі та частково у Дніпропетровській області.

Андрій Іванаєв — генерал-полковник (2025) обіймав посаду командувача 20-ї гвардійської загальновійськової армії Західного військового округу з квітня 2018 по грудень 2022 року, а з листопада 2024 року очолює війська Східного військового округу.

Андрій Іванаєв/Фото: Wiki

Угруповання "Схід" очолив Петро Болгарєв.

Петро Болгарєв — Генерал-лейтенант, командувач 29 загальновійськової армії, в/ч 32853 — 29 загальновійськова армія Східного ВО ЗС РФ. Брав безпосередню участь у плануванні та організації російського військового вторгнення 24 лютого 2022 року в Україну.

Російське угруповання "Схід" веде активні наступальні та позиційні бої на стику Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей, зосередившись на запорізькому напрямку у районах Гуляйполя та Оріхіва.

Петро Болгарєв/Фото: Wiki

Війська безпілотних систем ЗС РФ очолив Денис Лямін.

Денис Лямін — генерал-полковник (2025). З лютого 2022 року — один із командирів вторгнення в Україну з боку Криму. З липня по жовтень 2023 року — командувач 58-ї гвардійської загальновійськової армії. Начальник штабу Центрального військового округу із жовтня 2023 року.

Війська безпілотних систем ЗС РФ — окремий рід військ у складі ЗС РФ, призначений для ведення бойових дій з використанням повітряних, наземних та надводних безпілотних систем. Формування та організаційне оформлення цього роду військ активно здійснювалось у 2024–2025 роках. Призначення Ляміна покликане прискорити завершення формування цього нового роду військ та систематизувати застосування дронів у бойових діях.

Денис Лямін/Фото: Wiki

Раніше повідомлялося, що Україна перехопила ініціативу на полі бою, значно розширивши далекобійні удари по цілях на території Росії – від нафтопереробних заводів до складів Wildberries. Ці удари все більше приносять ціну війни у повсякденне життя пересічних росіян.