Путін призначив нових генералів на ключові напрями війни із Україною. Що про них відомо
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Ротація в армії РФ показує, що в Кремлі навіть не думають про мир
Президент Росії Володимир Путін зробив кілька перестановок у найвищому командуванні російських військ. Йдеться про посади, пов’язані з війною в Україні.
Про це повідомляють російські ЗМІ. Глава Кремля призначив Валерія Солодчука головою служби тилу Міноборони РФ.
Валерій Солодчук — генерал-полковник (2025) та Герой Російської Федерації (2025) командував 36-ою загальновійськовою армією з січня 2020 по травень 2022 року. Він брав безпосередню участь у російському вторгненні в Україну та, за даними міжнародної юридичної організації Global Rights Compliance, входить до числа російських командирів, відповідальних за масові вбивства мирних жителів у Бучі (Київська область). З травня 2025 по серпень 2026 року був командувачем військ Центрального військового округу та угрупуванням військ "Центр", що діє на території України.
Крім того, брав безпосередню участь у злочинній діяльності на території України на початку війни на Донбасі (2014—2015 роки).
Посаду Солодчука отримав Андрій Іванаєв. Тепер він очолює російське угруповання "Центр", яке веде штурмові дії на Покровському та Лиманському напрямках, Краматорсько-Слов’янському рубежі та частково у Дніпропетровській області.
Андрій Іванаєв — генерал-полковник (2025) обіймав посаду командувача 20-ї гвардійської загальновійськової армії Західного військового округу з квітня 2018 по грудень 2022 року, а з листопада 2024 року очолює війська Східного військового округу.
Угруповання "Схід" очолив Петро Болгарєв.
Петро Болгарєв — Генерал-лейтенант, командувач 29 загальновійськової армії, в/ч 32853 — 29 загальновійськова армія Східного ВО ЗС РФ. Брав безпосередню участь у плануванні та організації російського військового вторгнення 24 лютого 2022 року в Україну.
Російське угруповання "Схід" веде активні наступальні та позиційні бої на стику Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей, зосередившись на запорізькому напрямку у районах Гуляйполя та Оріхіва.
Війська безпілотних систем ЗС РФ очолив Денис Лямін.
Денис Лямін — генерал-полковник (2025). З лютого 2022 року — один із командирів вторгнення в Україну з боку Криму. З липня по жовтень 2023 року — командувач 58-ї гвардійської загальновійськової армії. Начальник штабу Центрального військового округу із жовтня 2023 року.
Війська безпілотних систем ЗС РФ — окремий рід військ у складі ЗС РФ, призначений для ведення бойових дій з використанням повітряних, наземних та надводних безпілотних систем. Формування та організаційне оформлення цього роду військ активно здійснювалось у 2024–2025 роках. Призначення Ляміна покликане прискорити завершення формування цього нового роду військ та систематизувати застосування дронів у бойових діях.
Раніше повідомлялося, що Україна перехопила ініціативу на полі бою, значно розширивши далекобійні удари по цілях на території Росії – від нафтопереробних заводів до складів Wildberries. Ці удари все більше приносять ціну війни у повсякденне життя пересічних росіян.